Al mejor estilo de Rocky Balboa, Josef Martínez se prepara para regresar a Atlanta United

Al mejor estilo de Rocky Balboa. El delantero venezolano Josef Martínez acaba de publicar en las redes sociales un breve video en el que -al mejor estilo del boxeador de las películas- se lo ve trotando. Su mensaje es esperanzador: "Contando los días para volver más fuerte".



Contando los días para volver más fuerte 💪🏽 pic.twitter.com/SiEdDQKSKB — Josef Martinez (@JosefMartinez17) May 8, 2017



La recuperación del futbolista no podría llegar en mejor momento. Su equipo, Atlanta United, comienza a acusar su condición de equipo en expansión dentro de la MLS. Para uno de los dos 'benjamines' de la liga las dos últimas semanas no han sido fáciles. Después de un explosivo debut, el club de 'las 5 franjas' perdió sus dos encuentros más recientes ante D.C. United y New York City FC.



Durante la baja de Martínez el equipo de Atlanta United jugó seis partidos (una victoria, dos empates, tres derrotas). En el último de ellos -frente a New York City FC, en el Yankee Stadium- el venezolano realizó los ejercicios de calentamiento precompetitivo frente a sus compañeros de equipo, aunque no estuvo en la convocatoria.



El aporte de Martínez -elegido como el mejor jugador de la MLS del mes de marzo- fue invalorable durante las primeras semanas de competición. El delantero anotó 5 goles en tres encuentros y en el inicio de la temporada apuntaba a ser una de las máximas figuras de su equipo y de toda la liga. Una lesión durante un partido de eliminatorias mundialistas con 'la Vinotinto' lo mantuvo fuera de la actvidad durante largas semanas.



El exdelantero que militaba en la Serie A italiana podría estar a disposición de Gerardo Martino y el cuerpo técnico de Atlanta para el próximo partido de su equipo, que necesita regresar de manera imperiosa regresar al buen juego y a las victorias, tras dos derrotas consecutivas frente a D.C. United y NYCFC.



El domingo 14 de mayo el conjunto del estado de Georgia visitará a Portland Timbers en el Providence Park (4 pm ET | ESPN Deportes), en otro encuentro 'grande' para los dirigidos por Gerardo Martino. "Evaluaremos todo durante la semana. Tendremos que ver qué jugadores se están recuperando y cuáles de ellos podrán estar disponibles", expresó 'Tata' tras el 3-1 del domingo por la tarde en el Bronx. ¿Podrá el 'vinotinto' ser de la partida frente al club de la región de Cascadia?