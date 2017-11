"Ahora soy un jugador más maduro gracias a la MLS", asegura Yangel Herrera en New York City FC

New York City FC corre el riesgo de quedar fuera de competición el próximo domingo, en una de las Semifinales de la Conferencia Este de la MLS. Y con esa posibilidad también está presente la posibilidad de que el joven volante venezolano Yangel Herrera -cedido por una temporada por el Manchester City de Inglaterra- finalice su experiencia en el equipo de Patrick Vieira.

De desconocido, a figura de NYCFC, en un año que para él supuso una serie considerable de logros a nivel personal y colectivo, incluyendo el subcampeonato del mundo en la categoría Sub-20 con 'la Vinotinto'. El talento sudamericano todavía no tiene claro cuál será su próximo paso en lo profesional una vez finalice la participación del equipo neoyorquino en la MLS 2017.



"Todavía nada se ha decidido sobre el futuro de mi carrera", comentó Herrera a MLSsoccer.com en el entrenamiento abierto que el equipo realizó este viernes en el Yankee Stadium. "Todavía no lo se, realmente. Estoy viendo si puedo quedarme en la MLS o si puedo regresar a Europa para ir a Manchester", agregó.

"Me gustaría ir a Manchester para ver cómo son las cosas allí, aunque todavía no podría jugar allí porque necesito un permiso de trabajo", comentó el hombre que desplazó en gran medida a Andrea Pirlo del primer equipo. "Estoy explorando todas las posibilidades que existen, y estoy viendo si me quedo aquí o si voy a otro equipo".



Herrera disputó este año 18 partidos de temporada regular, y ha sido titular mientras no estuvo convocado por la selección de su país o en proceso de recuperación de lesiones. "Ha sido un gran año para mí. Un año de aprendizaje y de ganar experiencia", confesó el centrocampista. "Aprendí mucho, me he desarrollado bien en la liga. He crecido mucho desde que llegué en enero. Me gané las cosas gracias a mi trabajo duro, y ahora soy un jugador más maduro gracias a la MLS".

Está de más decir que la afición y el cuerpo técnico de New York City FC recibirían de brazos abiertos la posibilidad de poder contar nuevamente con Yangel Herrera en la temporada 2018.



