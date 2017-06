"Ahora quiero hacer mi gol número 52", avisa David Villa a una semana del clásico

BRONX, N.Y. -- Finalmente, llegó. En el marco de una tarde lluviosa, con un terreno de juego complicado debido al agua acumulada en la cancha del Yankee Stadium. David Villa marcó -de penal- su gol número 50 en la MLS con la camiseta de New York City FC. en una tarde lluviosa en el Bronx. Y no solamente eso, ‘el Guaje’ tuvo además tiempo para -después de una pequeña obra de arte en combinación con Jack Harrison- elevar la cuenta hasta el tanto 51, candidato claro a quedar entre las mejores anotaciones de la jornada.



David Villa alcanza el medio centenar de goles en la MLS Univision Deportes Network 0 Compartir

Se le resistió durante semana. Pero el elusivo gol que marcó su quincuagésima conquista en la liga norteamericana llegó en el 52’, de penal. “Siempre tengo que hacer cosas diferentes para el equipo, pero mi prioridad es marcar goles, porque soy un delantero”, dijo el español con satisfacción tras la victoria ante Seattle Sounders. “Mis goles pueden dar muchos puntos a NYCFC en buenas situaciones, y eso es lo importante para mí. Ahora quiero descansar, y marcar mi gol número 52 en el próximo partido. Eso es lo mejor que puedo hacer”.



publicidad

El segundo gol de la tarde hizo enloquecer al estadio. Y llegó tras una preciosa y precisa combinación con Jack Harrison, encargado de reemplazar al lesionado Maxi Morález frente al campeón de liga. “Tengo la suerte de tener un gran compañero como Jack”, expresó Villa.

“Estoy muy contento por él. Me siento bien al jugar cerca de Harrison”, agregó el capitán. “Tenemos a un gran entrenador, y él sabe mejor que yo cuál es la mejor posición para Jack. Trato de ayudarlo cada vez que puedo, sin importar en qué posición él juegue”.



La cantidad de agua acumulada sobre el terreno de juego afectó el desarrollo del juego, aunque Villa restó importancia al factor meteorológico. “La cancha no estaba bien para ninguno de los dos equipos, tratamos de no pensar en eso”, explicó. “Es verdad, la pelota está ‘más dura’ cuando hay tanta agua en la cancha. Y cuando remontas un partido con mal clima la satisfacción es mayor, quizás. Creo que lo hicimos bien”, concluyó.

Los dos últimos partidos como local para New York City FC (ante Philadelphia Union y los Sounders) finalizaron con un marcador de 2-1, victorias que se produjeron luego de que los visitantes en ambas ocasiones se adelantaran en el marcador. “Por un lado eso es bueno, porque demuestra que el equipo tiene mucha personalidad”, reflexionó David Villa. “Pero por otro lado no me gusta demasiado. Preferiría no tener que salir a remontar un resultado”.



publicidad

Elogios para el subcampeón mundial

El triunfo del sábado por la tarde representó el retorno oficial del volante venezolano Yangel Herrera al conjunto celeste, tras participar con éxito en el Mundial Sub-20 con la selección de su país.

“Él es un gran jugador para nosotros”, comentó el 7 a FutbolMLS.com. “Tiene potencia en el centro de la cancha, recupera balones de manera muy rápida. No se cuántas pelotas recuperó hoy…”, dijo con una sonrisa. “Lamentamos no haberlo tenido con nosotros durante semanas, pero estamos muy contentos por la Copa del Mundo que ha hecho, en la que ganó el Balón de Bronce. Estamos felices de tenerlo de regreso”.



Los elogios del asturiano hacia el centrocampista cedido por Manchester City no se detuvieron. “Tiene 19 años, y un gran talento. Se mueve muy bien en la cancha”, expresó Villa con entusiasmo. “He jugado con grandes futbolistas en mi carrera, y lo normal es que alguien de 19 años cometa errores por no tener experiencia. Pero Yangel no comete errores”.

El goleador impone su ley. Anotó el primer tanto oficial en la historia de la escuadra celeste en 2015, y ya superó las cinco decenas en la primera mitad de 2017. Ya suma 10 goles este año, y está apenas a dos del máximo artillero de la temporada, Nemanja Nikolic. David Villa, más vigente que nunca, se marchó ovacionado del Yankee Stadium. Y ya afila sus armas para el clásico del próximo sábado ante el máximo rival de la mitad celeste de ‘la Gran Manzana’, New York Red Bulls, equipo que días atrás los eliminó de la Copa Abierta de Estados Unidos.