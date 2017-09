"Ahora en la selección de Perú creemos en nosotros mismos", manifiesta Yoshimar Yotún

Tras haber jugado apenas un puñado de partidos en la MLS, Yoshimar Yotún demuestra que 'los Leones' de Orlando City no se equivocaron al ir a buscar sus servicios. El volante de 27 años -nacido en la ciudad de Callao- habló en profundidad con FutbolMLS.com sobre sus primeras experiencias en la liga norteamericana, las expectativas que tiene para su equipo en 2017, y la trayectoria internacional que, tras dejar su país natal cuatro años atrás, hoy lo trajo hasta el fútbol de Estados Unidos.

Además -imposible no adentrarse en el tema- 'Yoshi' Yotún se refirió al gran momento de la selección de Perú -de la que es parte- y que está muy cerca de garantizar la clasificación a la Copa del Mundo del próximo año.





El sábado jugaron contra Atlanta frente a más de 70.000 aficionados. ¿Cómo estuvo el partido y el ambiente?

Fue un partido muy lindo. Un partido de seis goles siempre es emocionante, y aparte creo que el marco fue espectacular, más de 70 mil. Eso refleja el crecimiento de la MLS.

¿Y un ambiente así es intimidante o emocionante? ¿Cómo lo sentiste?

Es buenísimo. Creo que jugar con bastante público es muy lindo para un jugador y a pesar de que hubo seis goles, los gritos y el ambiente fueron dignos de un gran partido.

Fue histórico ese partido, rompieron el récord de público en la MLS, ¿cómo te sientes de haber sido parte de la historia del club y la liga?

Siempre todo lo que sea historia, lo que quede grabado en la mente del espectador, siempre es bueno. Creo que ahora fue la historia de que más gente hubo en un partido. Poder estar presente y ser parte de ese partido es algo muy lindo.



publicidad

¿Se fueron felices con el punto?

Nos fuimos con una sensación de haber podido ganar el partido. Siempre estuvimos arriba en el marcador, entonces eso nos dejó un sabor amargo. Creímos que nos podríamos haber llevado los tres puntos, pero un punto de visita nunca cae mal.



Tu traspaso a Orlando se dio de manera bastante rápida y sorprendió a muchos, ¿cómo se dio el pase y qué influyó en tu decisión para llegar a la MLS?

Bueno, ha sido un seguimiento desde hace bastante tiempo, sin nada concreto, solo la intención. Pero de ahí, en cuestión de un par de días pasó de ser un rumor a algo concreto, entonces sí, la contratación fue muy rápida. Mi decisión la tomé luego de que el equipo me presentara el proyecto, y al sumarle el crecimiento de la liga. Creo que está claro luego del partido del fin de semana contra Atlanta, eso dice que la liga está creciendo y es la mejor decisión que he tomado.

¿Cómo te estás llevando con tus nuevos compañeros de equipo?



publicidad

Muy bien. Muchos hablan español, otros hablan inglés. Todos tienen personalidades distintas, pero es un gran grupo y me han dado una buena bienvenida. Estoy súper contento con eso.

Desde que llegaste se ha visto que el estilo de juego del equipo ha cambiado un poco, ¿qué le tratas de ofrecer al equipo técnica y tácticamente?

Es un poco de lo que venimos trabajando en la selección. El profe me ha pedido eso: que me asocie más con los volantes, con los delanteros, eso era lo que le estaba costando un poco al equipo, entonces es lo que estoy tratando de aportar. Poco a poco me voy sintiendo mejor y voy conociendo más a mis compañeros y los movimientos, entonces iremos mejorando.



Has jugado en la liga peruana, el Brasileirão, la Allsvenskan de Suecia y ahora la MLS, ¿cómo se comparan las cuatro ligas tanto en estilo de juego como en otros aspectos?

Cada liga tiene su toque especial. En Brasil aprendí mucho, jugué en distintas posiciones, incluyendo como lateral izquierdo, entonces fue una experiencia linda como mi primera salida al exterior. Después me fui a la liga sueca, un lindo país con gente espectacular, me trataron muy bien. Estuve dos años en el medio y pudimos concretar un título entonces fue una linda experiencia. Ahora estoy acá en la MLS, llevo poco tiempo, pero la gente me ha tratado muy bien, desde mis compañeros, al comando técnico, a la afición.

Son tres ligas muy distintas por las que he pasado en el exterior. La brasileña es muy ofensiva, por el tema que jugaba de lateral. La sueca es muy física, pero estaba en un equipo que siempre salía a buscar los resultados, tanto de visita como local, porque éramos el equipo más grande. Y ahora en Orlando salimos a hacer lo mismo. Somos un equipo muy bueno que está creciendo y mejorando bastante, y el objetivo es siempre pelear arriba.



publicidad

Esta semana jugarán contra Portland Timbers que cuenta con un Diego Valeri que viene con una racha goleadora, anotando en ocho partidos consecutivos, ¿cómo están analizando el partido y cómo van a afrontarlo?

Afrontarlo como todos los partidos que venimos disputando, con la seriedad del caso, porque sabemos que aquí nada es fácil. En la actualidad la tecnología ha mejorado mucho entonces podemos analizar al rival y a sus jugadores y tácticas de manera mucho más detallada. Todo lo que puede sumar es bueno y eso nos ayuda mucho.

Hay dos otros jugadores peruanos en la MLS que están destacando en sus respectivos equipos, Callens y Reyna. ¿Has hablado con ellos y cuál es tu impresión sobre el nivel que están mostrando?

Son jugadores de selección, han tenido paso por la selección peruana. No me sorprende el nivel que están mostrando. Los he enfrentado en Perú y los he tenido como compañeros de selección y sabemos la calidad de jugadores que son. [Alexander] Callens tuvo un paso por España, se fue muy joven a Europa y es un gran central y ahora está destacando en la MLS. Igual Yordy [Reyna], salió muy chico del Perú y se fue para Austria, estuvo en Alemania y ahora está en Vancouver y está haciendo las cosas bien, entonces no es una sorpresa para mí que él esté en ese nivel. Hemos compartido vestuario y siempre ha sido un gran jugador.



¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la MLS, dentro y fuera de la cancha?

Los estadios son súper lindos, son estadios de primera. El trato que me han dado es increíble, estoy muy cómodo aquí, me siento en casa. a liga en sí es muy buena. Hay grandes jugadores, un buen ritmo y el nivel es muy bueno. A medida que vaya creciendo, va a ser una liga muy importante.

Orlando apenas lleva tres años en la MLS, ¿cómo sientes a la afición y el apoyo que les dan?

Yo sabía que el equipo era nuevo en la MLS, pero que la gente y los fans se viven por Orlando. Casi todos los partidos el estadio está repleto y eso habla muy bien del club y de los aficionados que les gusta mucho el fútbol y del compromiso que tienen.



publicidad

Estás jugando al lado de Kaká, un jugador de mucho recorrido y jerarquía, ¿cómo es entrenar con él, y has aprendido algo de él tanto dentro como fuera de la cancha?

Yo pienso que cada día uno aprende algo nuevo y de cada compañero. Obviamente, Kaká es un mundialista y ha jugado en las mejores ligas del mundo, ahora tenerlo como compañero de equipo es algo muy lindo y de él se aprenden cosas buenas, como también de [Antonio] Nocerino y mis demás compañeros.

¿Qué metas te has trazado en la MLS?

En la MLS, lo primordial ahora es poder entrar a la liguilla y aspirar a llegar a lo más alto posible. Quiero consolidarme aquí, tratar de hacer historia con Orlando y si está la posibilidad de quedarme, sería más que bien.

¿Cuál es tu balance actual de la selección peruana con miras a los dos partidos cruciales contra Argentina y Colombia?

Estamos pasando un gran momento. En los últimos cuatro partidos hemos hecho 10 puntos, entonces eso demuestra la realidad que está viviendo la selección peruana. Estamos a poco de poder clasificar a un Mundial, que es lo que todos queremos y lo que el país merece. Nos tiene contentos que haya mejorado el contacto con pueblo peruano.

¿Cómo ves el trabajo de Ricardo Gareca desde el punto de vista de jugador?

Es buenísimo. No lo digo por querer quedar bien con él por conseguir un motivo, pero creo que él ha hecho un gran trabajo con los jugadores peruanos y ha sacado a muchos jugadores jóvenes. También ha hecho que cada jugador crea en sí mismo, que hace mucho tiempo nosotros habíamos perdido eso. Ahora estamos en una realidad muy buena y con la confianza al tope.



publicidad

¿Con qué momento de tu carrera te quedas?

Me quedo con el de ahora, con el que estoy viviendo en este momento. Estamos cerca de clasificar a un mundial, estoy en un buen club en Estados Unidos, y estoy pasando por un momento familiar muy lindo.