¡Adiós, Maestro! Andrea Pirlo anunció que se retirará al final de la temporada 2017 de la MLS

El centrocampista de 38 años -ganador de 6 títulos de liga y una Copa del Mundo- llegó a New York City FC a mediados de 2015.

Andrea Pirlo anunció el domingo que se retirará como futbolista profesional cuando finalice la temporada 2017 de New York City FC.

El italiano, de 38 años, se unió al conjunto celeste a mediados de la temporada 2015 de la MLS. En casi dos años y medio en la liga norteamericana ha sumado un gol y 18 asistencias en 60 partidos de temporada regular con NYCFC. Durante sus dos primeras campañas el italiano fue un habitual titular en el club afincado en el barrio neoyorquino del Bronx, pero durante el presente año ha sido relegado de manera frecuente al banco de suplentes.

Uno de los centrocampistas más respetados del fútbol contemporáneo, Pirlo ganó seis títulos de la Serie A en Italia, un par de Ligas de Campeones de la UEFA y la Copa del Mundo del año 2006.



"Te das cuenta que el tiempo ha llegado", dijo Pirlo en declaraciones al periódico La Gazzetta dello Sport. “Cada día tienes problemas físicos, y no puedes entrenar como deseas porque siempre tienes algún problema. A mi edad, eso es suficiente. No es que uno puede seguir hasta tener 50 años. Haré otra cosa. A los 38 es correcto dejar el lugar a futbolistas jóvenes. No estoy enojado. En cambio, daré una mano a mis compañeros de equipo y al entrenador".

Pirlo comenzó su carrera profesional en 1994, con el equipo italiano de Brescia. Luego pasó al Internazionale de Milán, donde jugó entre 1998 y 2001, antes de mudarse al archirrival AC Milan, equipo con el que conquistó dos títulos de liga y una Champions League.



En 2011 fichó por la Juventus, con la que tuvo una racha de éxitos que se tradujo en cuatro 'scudettos' y una final en la Liga de Campeones de la UEFA.

Pirlo jugó 116 partidos con la selección nacional de Italia, y fue fundamental en la obtención del Mundial de 2006. También lideró a 'la Azzurra' a la final de la Eurocopa de 2012, y representó a su país en las Copas del Mundo de 2010 y 2014, además de los Campeonatos Europeos de 2004 y 2008.

El centrocampista y NYCFC están en la segunda posición de la Conferencia Este y ya se aseguraron un lugar en los Playoffs de la temporada 2017 de la MLS. Antes de disputar la postemporada, el conjunto de Patrick Vieira se medirá a New England Revolution en condición de visitante el domingo 15 de octubre, y será local en el Yankee Stadium frente a Columbus Crew el 22 de este mes.



