Además de ser un crack David Villa es todo un especialista en goles 'de larga distancia'

David Villa hizo un gol del que está hablando todo el planeta futbolero. Poco queda para agregar tras un tanto fantástico, aplaudido y reconocido por entrenadores y colegas de profesión.

En FutbolMLS.com nos propusimos demostrar que el bombazo desde la mitad de la cancha que concretó el capitán de NYCFC no es producto de la casualidad. El internacional español ya lo había intentando en la MLS, y lo había conseguido previamente en la selección y en la liga de su país.

A continuación, las pruebas.



14 de abril de 2017 | Philadelphia Union 0 - New York CIty FC 2

El gol del que todo el mundo elogia, dentro y fuera de las fronteras de la MLS. En la última jugada del partido Villa intenta el gol imposible desde la mitad de la cancha frente a Andre Blake, elegido como el mejor arquero de la MLS en 2016. El disparo del 7 español termina dentro del arco de Philadelphia, y el resto es historia.



Tras el encuentro el italiano Andrea Pirlo señaló que el gol del 'Guaje' había sido uno de los mejores que vio en su carrera profesional.



"It's one of the best goals I've seen"@Pirlo_official reacts to @Guaje7Villa's stunning midfield goal #NYCFC pic.twitter.com/wDG8ZX06AX

— New York City FC (@NYCFC) April 15, 2017