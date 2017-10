¡A todo o nada! Se ponen en marcha los partidos de Eliminación Directa en los Playoffs de la MLS

Chicago Fire recibirá a New York Red Bulls en el primer turno de esta miércoles. La noche se cerrará con el duelo entre Vancouver Whitecaps y San Jose Earthquakes.

Chicago Fire y New York Red Bulls pondrán en marcha los Playoffs 2017.

Chicago Fire y New York Red Bulls pondrán en marcha los Playoffs 2017. USA Today Images

La hora de la verdad llegó a la MLS. Al menos para los cuatro equipos que esta noche ponen en marcha los Playoffs con la disputa de los dos primeros partidos de Eliminación Directa. Chicago Fire y New York Red Bulls en el Este, y Vancouver Whitecaps ante San Jose Earthquakes en el Oeste, se jugarán sus opciones de clasificar a las Semifinales de las respectivas Conferencias.

Dos partidos a todo o nada, sin revancha. La postemporada de la MLS comienza de la manera más explosiva.





CHICAGO FIRE VS. NEW YORK RED BULLS

Toyota Park, Bridgeview - Illinois | 8:30 pm ET | UniMás

Pese a que uno -Chicago Fire- finalizó en la tercera posición de la Conferencia Este y el otro -New York Red Bulls- se quedó con la sexta plaza en esa región, la sensación de extremado equilibio impera en las horas previas de este encuentro de Eliminación Directa.

El Fire puede causar la impresión inicial de ser el contendiente más fuerte, pero la estadśitica nos revela que el equipo fortísimo de la primera mitad de la temporada no regresó a su mejor forma tras el parón de dos semanas en el verano, debido a la Copa CONCACAF. Los Red Bulls, en cambio, parecen haber enderezado bastante su errática trayectoria del inicio de la temporada regular en encuentros recientes.



El Fire presenta varios lesionados y la importante duda sobre la presencia de Bastian Schweinsteiger en la convocatoria. Con el mismo poco tiempo de descanso, el conjunto taurino llega más 'entero' y con un promedio de edad más bajo. Chicago no juega un partido de Playoffs desde 2012, mientras que los de Nueva Jersey son uno de los equipos más experimentados y presentes en la historia reciente de las postemporadas de la MLS.

El poder de fuego está garantizado en ambos equipos: en el local estará presente el húngaro Nemanja Nikolic, quien acaba de adjudicarse el Botín de Oro tras anotar 24 tantos en la temporada regular. La contrataparte será Bradley Wright-Phillips. El delantero inglés de New York Red Bulls es uno de los artilleros más prolíficos en recientes temporadas de la MLS.



Todavía no se ha cumplido un año del traspaso del volante Dax McCarty de los Red Bulls al Fire. El 'Ginger Ninja' -ex capitán de los hombres del entrenador Jesse Marsch- conoce a la perfección el plantel y la mentalidad de su antiguo equipo. Y los Red Bulls saben con claridad lo que McCarty puede proponer en la mitad de la cancha. En un partido de vida o muerte el duelo se propone como apasionante.



Si el vencedor de esta noche es Chicago Fire, se convertirá en el rival de New York City FC en las Semifinales de Conferencia. En cambio, si el que gana es el equipo de New York Red Bulls será el oponente en esa instancia de Toronto FC, que finalizó la temporada regular como 'super líder' e impuso una serie de récords históricos en la MLS.



VANCOUVER WHITECAPS FC VS. SAN JOSE EARTHQUAKES

BC Place, Vancouver - British Columbia | 10:30 pm ET | UniMás

Casi al otro extremo del mapa de América del Norte, Vancouver y San Jose darán inicio al trámite de la postemporada de la MLS en la Conferencia Oeste.

La última jornada de la temporada regular fue asimilada de manera diferente por el cuadro canadiense y la franquicia californiana. Vancouver Whitecaps -que fue el primero en lograr la clasificación y desde hacía semanas lideraba la Conferencia- perdió en su duelo ante Portland Timbers y -tal vez sin esperarlo. cayó a la tercera plaza y se vio obligado a disputar la fase de Eliminación Directa. Los Quakes, por su parte, aseguraron su entrada a la postemporada gracias a un dramático triunfo frente a Minnesota United FC, que dejó sin Playoffs a conjuntos como FC Dallas y Real Salt Lake.



Vancouver cuenta con uno de los ataques más ricos de toda la MLS, con efectivos como Fredy Montero, Yordy Reyna y Cristian Techera, mientras que el enigmático equipo de San Jose -que pudo derrotar solo una vez a los Whitecaps en un partido de temporada regular en la historia de la liga- tiene sólidas opciones de gol en futbolistas como Chris Wondolowski, Vako, Jahmir Hyka, Danny Hoesen y 'el Tiburón' costarricense Marco Ureña.



En principio todo parece apuntar a una victoria de Vancouver Whitecaps, que pasarían a ser los rivales de Seattle Sounders FC en las Semifinales de Conferencia. Pero si los Earthquakes lograran imponerse se convertirían en el club que enfrentaría en esa fase a Portland Timbers, que finalizó la temporada regular en la primera posición del Oeste.