2017, el año el que bajó el promedio de edad de los jugadores franquicia de la MLS

En 2017 Atlanta United ratificó una tendencia que se había insinuado en las dos o tres temporadas anteriores. Si bien siempre existirán honrosas excepciones, el futuro de la MLS y sus equipos pasan por la contratación -o formación, ¿por qué no?- de jugadores franquicia cada vez más jóvenes.

El equipo de Gerardo Martino -uno de los clubes novatos de esta temporada- sorprendió cuando anunció que sus tres principales figuras en su año de debut no incluirían a ninguna estrella consagrada en el fútbol europeo. Por el contrario, el trío elegido estuvo integrado por tres jóvenes sudamericanos que tomaron a la liga norteamericana por asalto: el paraguayo Miguel Almirón (23 años), el venezolano Josef Martínez (24) y el argentino Héctor Villalba (23).



La MLS 2017 ya no contó con veteranos venerables -glorias del fútbol europeo- que pasaron por Estados Unidos y Canadá con distinto grado de impacto. A fines de 2016, LA Galaxy dijo adiós a un goleador histórico como el irlandés Robbie Keane (hoy de 37 años, actualmente en el ATK de la Super Liga de India) y el volante británico Steven Gerrard (37, hoy entrenador del equipo Sub-18 del Liverpool). Al otro lado del mapa, New York City FC terminó su vínculo con Frank Lampard (39, retirado).

El club de la Conferencia Oeste y su par de 'la Gran Manzana' optaron por opciones mucho más jóvenes para conformar su grupo de estrellas. Al mexicano Giovani dos Santos -de 28 años, jugador franquicia desde su arribo al Galaxy- se sumaron su hermano Jonathan (27) y el atacante francés Romain Alessandrini (28). Con pocos meses de diferencia el club angelino pasó de tener un trío de jugadores designados con un promedio de edad de más de 34 años a uno que apenas supera los 27.



NYCFC mantuvo a David Villa (próximo a cumplir 36 años) y a Andrea Pirlo (38), y sumó al argentino Maximiliano Moralez (30). Con Lampard el trío estelar del conjunto celeste contaba con un promedio de edad de casi 37 años; con la llegada de 'Frasquito' lo bajó en tres años. Y podrá rebajarlo aún más de cara a 2018 con el retiro anunciado por 'el Maestro' días atrás.



No se retira del fútbol, pero con 35 años Kaká comunicó que no seguirá en Orlando City en 2018. 'Los Leones' se quedan -de momento- con los jugadores franquicia Carlos Rivas (23) y Yoshimar Yotún (27). De tener un grupo de figuras con un promedio de edad de más de 28 años, pasa -al menos por ahora- a una media de 25 años.



Un equipo que parece encaminado a tener figuras más jóvenes es el Houston Dynamo, finalista de la Conferencia Oeste de la MLS. El conjunto naranja tuvo en la temporada 2016 al veterano DaMarcus Beasley (35 años) a Mauro Manotas (22) y Erick Torres (24) como jugadores franquicia. Este año Beasley y Manotas ya no están en ese círculo, pero el equipo mantiene esa condición para el delantero mexicano. Además, agregó al delantero hondureño Alberth Elis (21) y al enganche argentino Tomás Martínez (22).



Alberth Elis, la ‘pantera’ goleadora y esperanza del Houston Dynamo para levantar la corona Univision Deportes Network 0 Compartir

Decididamente va por la misma senda Real Salt Lake, un equipo que finalizó 2016 con Yura Movsisyan (30), Joao Plata (25) y Juan Manuel Martínez (32) como jugadores franquicia -con un promedio de edad de 29 años-. Hoy Jefferson Savarino (21), Albert Rusnák (23) y Movsisyan dan a la escuadra de Mike Petke un trío de figuras con una media de más de 24 años.



La tendencia que estableció Atlanta United puede ser imitada por otros equipos de la liga de manera más o menos evidente. Los Angeles FC -el equipo que entrará en competición el próximo año, que ya aseguró la llegada del mexicano Carlos Vela (28) como jugadores franquicia- podría profundizar esa traza, como también podría hacerlo Minnesota United, el club que debutó este año y que no tuvo ningún jugador designado en 2017.

Que la MLS -y sus cracks- serán más jóvenes en el futuro es una afirmación con bajo riesgo. Prueba de ello es que D.C. United haya incorporado al californiano Paul Arriola (22), procedente de la Liga MX. O que a San Jose Earthquakes haya llegado el volante georgiano Valeri 'Vako' Qazaishvili (24). O -aunque no haya producido los resultados esperados- que FC Dallas incorporase al delantero paraguayo Cristian Colmán (23).



Toronto FC -el equipo de referencia en la temporada regular 2017- no ha cambiado a sus jugadores franquicia. Chicago Fire (una de las revelaciones del año) optó por dos nuevas estrellas veteranas como el 'Botín de Oro' Nemanja Nikolic (29) y el volante alemán Bastian Schweinsteiger (33). Montréal Impact ya no tiene a Didier Drogba (39), pero lo reemplazó con el suizo Blerim Dzemaili (31), un jugador de larga trayectoria en el fútbol italiano.

Colorado Rapids, New England Revolution, Philadelphia Union, Columbus Crew, Philadelphia Union, Vancouver Whitecaps, New York Red Bulls, Portland Timbers, Sporting Kansas City y el campeón Seattle Sounders no han innovado con sus jugadores franquicia en 2017 -o han sumado algunas figuras de veteranía-, pero nada indica que en 2018 no podrían sumarse al plan de renovación general en el que parece estar embarcada la liga.



publicidad