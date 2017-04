Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Sin Márquez, el Tri no es lo mismo

La Copa Confederaciones de Rusia 2017 será un golpe de realidad doloroso: Rafa no es eterno.

El primer serio aviso llegó: la edad y las lesiones alcanzaron –nuevamente- a Rafa Márquez, solo que esta vez lo privará de jugar un torneo top con México. Sí, por vez primera en su carrera.

Sabemos que la salud no ha sido nunca la fortaleza del ‘Kaiser’ durante su carrera. Sus problemas musculares han sido una triste constante que, combinados con su edad, han ido mermando notablemente los minutos que suma a nivel de clubes y de selección nacional.



Pero algo nunca se le ha podido criticar a Márquez: siempre ha estado por y para el Tri. No hay mejor forma de respaldar dicha afirmación que las cuatro Copas del Mundo que posee, además de las innumerables Copas Oro, Copas América y Copas Confederaciones que disputó.

Durante la estadía de José Manuel de la Torre tras el Mundial de Sudáfrica, la presencia de Márquez se diluyó hasta un punto en el que pensamos que en Brasil 2014 no veríamos al capitán.



Rafael Márquez fue operado del problema en la espalda y está en duda para el Mundial /Univision Deportes Network / Televisa Deportes Network 0 Compartir

Tras la pesadilla que significó los últimos meses del 'Chepo' al frente del Tri, Márquez fue la vitamina que utilizó Miguel Herrera para darle fortaleza a la selección mexicana en su repechaje contra Nueva Zelanda. El ‘Kaiser’ se convirtió en el estandarte del Piojo al darle el protagonismo necesario para vivir su tercer-cuarto-quinto aire en su carrera. El resto, sabemos, es historia.

Lo cierto es que sin Márquez, México no es el mismo. La presencia de Rafa en la selección es imprescindible, primordialmente en el campo, pero si las lesiones se lo impiden, en el banquillo o en el vestidor.



La preocupante situación de Rafa Márquez para lo que resta de la Liga MX /Univision Deportes Network 0 Compartir

‘Rafita’ es un inamovible en la etapa de Osorio y con él, pese a que sus minutos han decrecido, sigue siento el líder y el hombre fuerte del equipo pese a sus 38 años de edad.

Y en esa última cifra está el detalle. La edad no perdona, y a los 38 años, el tiempo está por quitarnos a un histórico al cual el retiro le está tocando la puerta. El gran problema de México es que no hay actualmente un futbolista con el liderazgo y la calidad del gran Rafael Márquez.



Las imágenes del triunfo de México sobre Costa Rica en el Estadio Azteca México venció 2-0 a Costa Rica y llegó a 7 puntos en la eliminatoria de CONCACAF. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir La bandera mexicana luciendo en el Estadio Azteca previo al inicio del juego. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Antes del partido se le realizó un homenaje a Rafa Márquez tras cumplir 20 años con la Selección Mexicana. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Cualquier reconocimiento se queda corto ante la trayectoria del gran capitán. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Los equipos saltan al terreno de juego. Hasta ese momento, el Azteca aún no estaba lleno. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir A pesar de las lesiones, México presentó un cuadro sumamente competitivo ante el líder del hexagonal. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Desde el "Aztecazo", Costa Rica no ha vuelto a marcar gol en el Estadio Azteca. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir México comenzó el partido con mucha intensidad. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Y de esa forma, consiguió el histórico gol de "Chicharito" Hernández. Así venció a Keylor Navas. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al minuto 6, Javier Hernández le picó la pelota al arquero del Real Madrid tras una gran asistencia de Carlos Vela. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Con este gol, Chicharito iguala a Jared Borgetti como el máximo anotador del TRI. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Festéjalo Chicharo... Festéjalo en grande que te lo mereces. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Óscar Ramírez, técnico de Costa Rica, buscando reorganizar sus filas tras el gol mexicano. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Como siempre, Rafael Márquez aportó su experiencia en la defensa mexicana. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Carlos Salcedo y Ronald Matarrita disputan un balón por alto. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al minuto 45, Nestor Araujo anotó el segundo para la Selección Mexicana. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir En un tiro de esquina, Araujo remató de cabeza y marcó con la colaboración de Keylor Navas. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Ya en el segundo tiempo, México mantuvo el control del partido. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El siempre peligroso Oribe Peralta no pudo hacerse presente en el marcador. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Carlos Vela tuvo un gran partido. Los dos goles mexicanos cayeron tras pases suyos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Finalmente Carlos Vela se ha convertido en un indiscutible en el Tri. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin importar la ventaja, Juan Carlos Osorio siempre atento a los pequeños detalles. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El portero del Real Madrid fue factor en el segundo gol de México. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Chicharito disputando un balón. El mexicano salió de cambio al final del segundo tiempo con un golpe en la rodilla. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Jonathan Dos Santos Mexico y Cristian Gamboa disputando un balón durante el segundo tiempo. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir En los minutos finales, Raúl Jimenez pudo marcar el tercero pero no estuvo fino en su remate. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Al final, la selección de Costa Rica agradeció el apoyo de su afición. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

Tras sufrir una lesión que lo dejará fuera de actividad durante al menos dos meses, Márquez no podrá jugar ni la Copa Confederaciones ni la Copa Oro. Por vez primera, el defensa azteca se verá fuera de una convocatoria por una lesión y no por una decisión técnica.

Ver al Tri sin Rafa será empezar a adaptarse a la realidad: no hay futbolista eterno. Si el destino quiere, Rusia será la última gran cita del capitán; si la suerte no nos acompaña, habrá que acostumbrarse a que la ‘4’ no será ocupada nunca como ha sucedido en los últimos 20 años.