México

Walter Gargano: “Algunos DT’s ofician de representantes”

Walter Gargano rompió el silencio e hizo revelaciones importantes sobre las diferencias que tuvo con el actual DT del Monterrey, Antonio Mohamed, quien lo relegó en el semestre pasado.

“Una tristeza lo que me hizo el entrenador (Antonio Mohamed) que me ha tratado muy mal, de mi parte me he entregado el 100 por ciento. Estoy molesto porque como le dije a mi ‘repre’, no quiero estar más en Monterrey por el DT”, expresó el contención charrúa.



Walter Gargano y Eduardo Vargas, de amigos a rivales Univision Deportes Network 0 Compartir

Entrevistado por una radio de su país natal, Gargano insinuó que Mohamed le habría pedido dinero para jugar con Rayados, situación a la que se negó y por lo cual no tuvo continuidad el semestre anterior.

“Lo saben todos pero pocos se animan a hablar del tema del negocio del futbol y aquí en México es importante ese tema. Algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta y en mi caso no acepto eso.



Monterrey se impuso 1-0 a Cruz Azul en juego del Socio MX Tour Televisa 0 Compartir

“Es parte del negocio, uno sabe lo que es, son negociaciones que se hacen, cuando llegue hubo cosas que no me gustaron pero adentro uno es un profesional. No me gusta que me estén tocando mi dinero ni que jueguen con la comida de mis hijos”, sentenció.