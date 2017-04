Rafa Márquez no arriesgará su salud por ir a Rusia 2018

El defensor, quien se recupera de una lesión, afirmó que no se aferrará por llegar a su quinto mundial.

Kinesiólogo de Atlas, sobre ‘Rafa’ Márquez: “Una cirugía de columna no es tan grave”

Kinesiólogo de Atlas, sobre ‘Rafa’ Márquez: “Una cirugía de columna no es tan grave” /Univision Deportes Network / Televisa Deportes Network

Rafael Márquez, jugador de Atlas y capitán de la selección mexicana, afirmó que no se aferrará en disputar la próxima Copa del Mundo ya que primero está su salud.

"El Mundial, sinceramente, no es algo que me haga terquear para poder llegar. Sería bonito, algo que quedará para el recuerdo, pero no es algo que tenga que exponerme o arriesgar mi salud como para conseguirlo”, dijo el defensor durante la promoción de un evento altruista.



Él es el 'misterioso' Pompilio Páez, el hombre que dirigirá al Tri en la Copa Oro /Univision Deportes Network 0 Compartir

Rafa Márquez agregó que por ahora intentará recuperarse para regresar a las canchas lo antes posible y mencionó que dejará el fútbol hasta que su cuerpo se lo permita.