‘Pollo’ Briseño: “Pacto de caballeros, el obstáculo para que mexicanos emigren a Europa”

Agradecido con Tigres, pero también consciente de lo complicado que es para un futbolista mexicano jugarse su futuro y buscar un sueño, Antonio ‘Pollo’ Briseño aseguró que el “pacto de caballeros” es un obstáculo muy importante por el que más jugadores aztecas no vayan al futbol de Europa.

Este lunes el propio zaguero anunció su fichaje con el Feirense de la Primera Liga de Portugal, aunque aceptó que gran parte de la posibilidad de jugar en el viejo continente se debió a que Tigres autorizó su fichaje por el “pacto de caballeros” aún y cuando en la reglamentación internacional no tenía motivos para perdir el “permiso” al cuadro felino, pues no tenía contrato vigente.



“En Tigres me habían mandado a préstamo a Veracruz, les comenté que había la opción del Feirense , firmé dos años y me dieron la oportunidad de crecer como futbolista, Tigres tuvo que dar la “autorización” por el pacto de caballeros y me fui en busca de un sueño nuevo.

“Me dieron la posibilidad de que yo fuera gratis para que en un futuro regresara a México y en especial a Tigres. Un representante de acá me contacto, les gusté, ya habían visto mi video, sabían que terminaba contrato y así era más fácil salir porque no había que pagar un préstamo”, manifestó en charla con Univisión Deportes.



El capitán de aquel Tri Sub-17 que alzó el título del mundo en el Estadio Azteca señaló que sacrificó la cuestión económica de forma importante con la intención de crecer como futbolista.

“El sistema nos daña un poco por el mismo ‘pacto de caballeros’, pero poco a poco se va quitando como en otros países y espero que en un futuro se vayan otros mexicanos pero en este momento es difícil.

“Es difícil porque si no vas a un equipo grande de Europa no pagan lo mismo que en México, en México pagan unas cantidades altas y si no quieres crecer como futbolista es difícil porque tienes que irte comprado por un grande para que te paguen tu sueldo”, aseguró.



MUNDIAL, SU GRAN OBJETIVO

El ‘Pollo’ aseguró que la intención de jugar en Europa es crecer en calidad, hacerse con un puesto titular en la primera división de Portugal y entonces llamar la atención de la selección mexicana, pues tiene en mente cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo.

“Quiero tener minutos, jugar y jugar y después buscar una selección mayor y pensar en el Mundial”, sentenció.