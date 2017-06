Miguel Layún, sin temor ante 'CR7' rumbo al México vs. Portugal

Miguel Layún tendrá la encomienda especial de detener este domingo al hombre más peligroso de Portugal, Cristiano Ronaldo, cuando México se mida a la selección lusitana en la presentación del Tri en la Copa Confederaciones. El jugador del Porto se muestra confiado en realizar un buen trabajo y no se incomoda con una de las ‘misiones’ que tendrá en el encuentro.



El 'Cuau' es el máximo goleador y otros datos que debes saber sobre la Confederaciones 0 Compartir Brasil tiene el récord de más títulos con 4: 1997, 2005, 2009 y 2013. Además fue semifinalista en 1999. Foto: Getty images/LLUIS GENE/AFP | Univision 0 Compartir La edición de Brasil 2013 fue la única en la que participaron 4 campeones del mundo: Brasil, España, Italia y Uruguay. Foto: Getty Images/CHRISTOPHE SIMON/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Con su presencia en Rusia 2017, el 'Tri' igualará a Brasil como la selección más participaciones en la Copa Confederaciones. Son 7 en total. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir México es el único equipo que ha roto con la hegemonía de Conmebol (5 títulos) y UEFA (3 títulos) con el triunfo en la edición de 1999. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Justamente, la final en la que el 'Tri' se coronó campeón fue la de mayor asistencia con 110,000 espectadores en el Estadio Azteca. Foto: Getty Images/CRIS BOURONCLE/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La edición de Brasil 2013 es la de mayor promedio de goles. Se marcaro un total de 68, lo que da una media de 4,25 goles por partido. Foto: Getty Images/VANDERLEI ALMEIDA/AFP | Univision 0 Compartir La historia de la Confederaciones tiene a dos goleadores con 9 anotaciones. Uno de ellos es el brasileño Ronaldinho. Foto: Getty Images/Ben Radford | Univision 0 Compartir El otro es nada más y nada menos que Cuauthemóc Blanco. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin embargo, el máximo goleador en una edición es el brasileño Romario, que en 1997 marcó 7 goles. Foto: Getty Images/GABRIEL BOUYS/AFP | Univision 0 Compartir Fernando El Niño Torres es el único jugador que ha marcado dos tripletes. Lo hizo en las ediciones de 2009 y 2013. Foto: Getty Images/EITAN ABRAMOVICH/AFP | Univision 0 Compartir El alemán Lothar Matthaus es el jugador con mayor edad en marcar un gol en esta copa. Lo hizo en la edición 1999 con 38 años y 129 días ante Nueva Zelanda. Foto: Getty Images/Tony O''Brien | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Mientras que el uruguayo Marcelo Zalayeta es el que tiene el récord pero del más joven. Su gol lo anotó en la edición 1997 ante República Checa con 19 años y 10 días cumplidos. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Hassan Mubarak, de Emiratos Árabes, marcó el gol más rápido en la historia de este torneo. Lo hizo en la edición 1997, ante Sudáfrica, anotando al segundo 39. Foto: Getty Images/Matthew Ashton - EMPICS | Univision 0 Compartir Joachim Low, entrenador de Alemania, busca igualar a Luis Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreria y Mario Zagalo como los únicos entrenadores que han ganado un Mundial y una Confederaciones. Foto: Getty Images/Alexander Hassenstein | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El portero Dida, de Brasil, es el jugador con más partidos en la historia de la Confederaciones. Jugó 22 partidos en 5 ediciones. Foto: Getty Images/PATRIK STOLLARZ/AFP | Univision 0 Compartir Además, es el portero con el récord de imbatibilidad más largo. Estuvo 503 minutos sin recibir gol. Foto: Getty Images/Ben Radford | Univision 0 Compartir La mayor goleada en la historia de la Copa se registró en Brasil 2013 cuando España goleó por 10-0 a Tahití. Foto: Getty Images/AFP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El australiano Mark Viduka recibió la expulsión más rápida en la edición de 1997. Salió con tarjeta roja al minuto 24. Foto: Getty Images/Tony Feder | Univision 0 Compartir

“Tenemos que estar convencidos del planteamiento que decida el técnico, una vez que Osorio tenga todo definido nosotros tenemos que confiar ciegamente en ese trabajo que estamos realizando. No me he sentido tan ansiosos, tan nervioso; me he sentido extrañamente muy a gusto, he disfrutado mucho estos días con los compañeros, los entrenamientos, cada momento que hemos tenido, las reuniones, etcétera, eso me ha llamado mucho la atención”, declaró Layún respecto al duelo que se llevará a cabo en Kazán.



México, de la gloria al infierno en Confederaciones Arropados por su público y con el estadio Azteca de escenario los verdes lograron levantar el trofeo de la Copa Confederaciones venciendo en la final a Brasil. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Impulsados por la magia y futbol de Cuauhtémoc Blanco el Tricolor logró una hazaña histórica, México nunca había podido ganar un trofeo internacional fuera de la Copa Oro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir En un vibrante juego el Tricolor derrotó 4-3 a los pentacampeones para arrebatarles un trofeo que parecía obligado que ganaran. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Manuel Lapuente comandó a un equipo que, aunque en fase de grupos dejó dudas, en las instancias finales mostró ser mejor que los rivales a los que se enfrentó. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Dos años después México se daría cita en Corea del Sur y Japón para defender su título, durante este tiempo el Tri vio cambios en la dirección técnica con la llegada de Enrique Meza. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir La selección mexicana se mediría a Australia, Francia y Corea del Sur en la fase de grupos. Con lo que no contaba el aún campeón de la Confederaciones era el nivel de juego y la falta de gol. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en México debutaría ante Australia con una sorpresiva derrota de 2-0 con goles de Murphy y Skoko. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Dos días después la selección del ‘Ojitos’ Meza se mediría a uno de los cuadros locales. El desenlace del partido sería una victoria para Corea del Sur por 2-1 con tantos de Sun-Hong y Sang-Chui. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir Víctor Ruíz descontaría para los mexicanos en lo que sería su único gol en todo el torneo, demostrando una falta de funcionamiento y de idea de juego. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Tri cerraría la fase de grupos midiéndose al campeón de la Euro, Francia pulverizaría la defensa de los mexicanos con una contundente goleada de 4-0. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir En ese partido Wiltord abriría el marcador y Carriere y Pires de darían el escándalo al triunfo de los galos sobre unos verdes. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir México acabaría último de grupo con 3 derrotas y una diferencia de menos siete goles para completar la peor Copa Confederaciones en la historia de la selección hasta el momento. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El rendimiento de México pondría en peligro el puesto de Enrique Meza frente al Tricolor. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir Días después el ‘Ojitos’ renunciaría a su puesto luego de perder ante Honduras en las eliminatorias de Concacaf. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir

El conjunto mexicano realizó su segundo entrenamiento en tierras rusas y contó ya con la incorporación de Carlos Salcedo, quien había recibido un permiso especial para firmar su contrato con el Eintracht Frankfurt.

México integra el Grupo A de la Copa Confederaciones junto a Portugal, Nueva Zelanda y Rusia.