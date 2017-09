Matías Almeyda: "Pensar en ser campeones sería un error"

Matías Almeyda, director técnico de Chivas, ha dejado puestas las cosas en su lugar tras la fecha11 del Apertura 2017: es mejor que la afición del equipo ni se ilusione con la posibilidad de ser bicampeones.

Y es que el cuadro de Guadalajara apenas suma una victoria en la campaña, por seis empates y cuatro derrotas. La última de ellas ante Lobos BUAP el martes por la noche. Una campaña aciaga para el campeón de la campaña pasada.





“Pensar en ser campeones sería un error y una ilusión irreal por como estamos está jugando el equipo, tenemos que mejorar muchísimo para volver a ser el equipo que fuimos en algún momento”, explicó.

Sin embargo, el técnico no pierde de vista lo positivo de por fin tener completo su cuadro para la fecha 12, ya que Jair Pereira -que tuvo dolencias en el pubis- y Alan Pulido -lesionado del hombro derecho los últimos tres meses- ya estarán listos para jugar.

“A mí no me gusta perder ni cuando estoy con mis hijas y no me puede dar lo mismo perder, empatar o ganar. Realmente siento el fútbol de una manera bastante especial y cuando se juega un primer tiempo planificado, realmente no me gusta, será que habrá que trabajar mucho más y hoy que ya tengo prácticamente el plantel recuperado vendrán modificaciones”, anunció.