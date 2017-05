Manchester United venció 1-0 al Celta fuera de casa y quedó muy cerca de la final de la Liga Europa

Madrid - El Manchester United ganó 0-1 al Celta el partido de ida de las semifinales de la Liga Europa con un gol de Marcus Rashford en la segunda parte del encuentro.

Solo tocó una pieza Berizzo en su equipo ideal: Roncaglia acompañó a Cabral en el centro de la defensa. Quedó en el banquillo Fontás, menos rápido y combativo que el argentino. Era el equipo esperado. Pero no fue el Celta valiente que aguardaba Balaídos.

Y eso que tuvo la pelota en el comienzo, una fase de control que se concretó con una gran ocasión malgastada por Wass. El mejor -casi único- aviso gallego del primer tiempo: un centro preciso de Radoja que cabeceó desviado Wass a escasos cinco metros de la portería (min. 11).



Mourinho, preocupado por la baja de Ibrahimovic: “Estamos en problemas” Perform Media Channels 0 Compartir

Solo llegaron después un tiro lejano de Wass y un par de intentos de Sisto. Le faltó al Celta descaro, creatividad en zonas de ataque. Los centrocampistas no se asociaron con Aspas, desconectado. Ni tan siquiera el equipo fue agresivo en la presión al rival.

El Manchester se acomodó a ese guión: poco ritmo, pocas ocasiones de gol. Tampoco el equipo de Jose Mourinho fue voraz en ataque. Solo ofreció destellos de calidad. Guiado desde la enorme presencia de Pogba, el Manchester afiló su ataque: quiso esperar un simple fallo del rival y combinar rápido en la salida.

Creó tres ocasiones, claras; tres latigazos que habitualmente resuelven eliminatorias europeas. Y en las tres oportunidades se estrelló contra Sergio. El portero salvó al Celta: primero le sacó un balón imposible al joven Rashford (min. 20); poco después se exhibió ante Mikhitaryan, que recogió un gran pase de Pogbá (min. 35); y cerró el primer tiempo con otra maravillosa parada ante Lingard (min. 39).



Mbappe, Davinson, Lainez y más pequeños cracks que pueden dar de qué hablar en el mercado De muchos ya se habla de posibles destinos, mientras que otros, como Diego Lainez, apenas comienzan a hacerse su carrera y son prospectos para las grandes ligas del mundo. Foto: AP/Mexsport/EFE | Univision 0 Compartir Con apenas 18 años, Kylian Mbappé-Lottin es la gran novedad del fútbol europeo por sus goles y excelentes presentaciones con el Mónaco. Pelea por la Ligue 1 y está en semifinales de Champions League. Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Arsenal y Manchester City lo tienen en la mira. Se habló en un momento de una oferta de 130 millones de euros por parte de los 'Citizens'. Foto: AP | Univision 0 Compartir El colombiano Davinson Sánchez (20 años) lleva apenas una temporada en el Ajax de Amsterdam tras ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional y ya es titular indiscutido en la defensa. Barcelona es el equipo que lo pretende y pagaría 25 millones de euros, 20 más de lo que pagó el equipo holandés. Foto: EFE | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Aunque se ha dicho que el deseo de Gianluigi Donnarumma sería hacer su carrera en el Milan, las ofertas no paran de llegar. Con apenas 18 años, el portero titular del club 'rossonero' estaría valorado en 50 millones de euros con Real Madrid, Manchester United y Juventus tras sus pasos. Foto: AP | Univision 0 Compartir Diego Lainez es la sensación de la Liga MX tras su debut con apenas 16 años. Su calidad la ha ido demostrando partido a partido, siendo el regate y la velocidad sus mayores virtudes. De momento no se sabe de ofertas por el delantero, pero no tardarán en llegar, sea para este mercado o los proximos. Foto: Mexsport | Univision 0 Compartir El francés Osumane Dembélé (19 años) es figura del Borussia Dortmund junto a Aubameyang y eso le ha valido para despertar el interés de otros clubes de Europa. Al joven extremo le tienen un precio de 50 millones de euros para mantener al Barcelona y Manchester United al margen, aunque ambos pueden pagar lo que se pide. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El Ajax tiene en Kasper Dolberg (19 años) a una de sus mejores armas ofensivas en esta temporada. El joven danés la viene rompiendo en liga y Europa League conviertiendo 19 goles esta temporada. El Dortmund lo ve como posible reemplazao de Aubameyang y el Barcelona como una pieza a engranar en la MSN. Foto: AP | Univision 0 Compartir Yerry Mina (22 años) es de los mayorcitos de esta lista, pero quizás de los de mayor proyección. Junto a su compatriota Davinson, el defensa central estaría muy cerca de llegar al Barcelona que firmó un preacuerdo con el Palmeiras para quedarse con él. Foto: AP | Univision 0 Compartir En la Liga de España, el francés Theo Hernández (20 años) está convirtiéndose en un objetivo para algunos equipos. Es del Atlético de Madrid pero juega cedido en el Alavés. Los 'colchoneros' pretenden su regreso, pero los millones del Bayern Múnich, Real Madrid, Barcelona y PSG podrían ser un obstáculo. Foto: Getty Images/David Ramos | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Se dice que Marco Asensio (21 años) podría quedarse a pelear un puesto en el Real Madrid, pero tres de los grandes de la Premier League lo quieren. Arsenal, Chelsea y Liverpool tienen en el mediocampista español un deseo para reforzar sus plantillas para la próxima temporada. Foto: AP | Univision 0 Compartir El joven Dele Alli (21 años) cumple una muy buena temporada en el Tottenham Hotspur, siendo esta la segunda en el club londinense tras surgir en el Milton Keynes Dons. Bayern Múnich y Real Madrid lo haíbanr puesto en carpeta para los fichajes del verano. Foto: AP | Univision 0 Compartir Apenas tiene 2 temporadas en la élite del Manchester United con 19 años. Marcus Rashford es el delantero que quiere el Paris Saint-Germain para acompañar a Edinson Cavani. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en El estadounidense Christian Pulisic (19 años) también está dando de qué hablar en el Dortmund con apenas dos temporadas en el primer equipo. Ya es internacional con su país y podría recalar en la Premier League. Stoke City es el equipo que más interés ha mostrado por él. Foto: AP | Univision 0 Compartir El belga Youri Tielemans (19 años) parece tener los días contados en el Anderlecht ya que el millonario Manchester City ya lo ha puesto en su mira para la próxima temporada. Para el mediocampista son 17 anotaciones en esta temporada. Foto: AP | Univision 0 Compartir Rodrigo Betancur (19 años), de Boca Juniors, es uno de los mejores jugadores que tiene Uruguay para el futuro. Sus presentaciones en el equipo 'xeneize' le han abierto un camino hacia Europa que estaría cerca de terminar en la Juventus. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En Colombia el defensa Carlos Cuesta (18 años), de Atlético Nacional, se ha ganado un lugar entre los mejores del país tras su participación en la pasada Copa Sudamericana y ahora en la Liga local, con algunas presentaciones en Libertadores. Por el momento no se conocen ofertas por él, pero es un jugador al que poco tiempo le darán en el país 'cafetero'. Foto: AP | Univision 0 Compartir Bruma (22 años) es goleador con el Galatasaray y por eso ya comienza a levantar miradas en el resto de Europa. El portugués es del interés del Tottenham Hotspur, pero podrían haber más equipo detrás suyo. Foto: AP | Univision 0 Compartir El delantero Felipe Vizeu logró 4 goles en el último Sudamericano Sub-20 con Brasil y se ha ido ganando un espacio en el equipo titular del Flamengo, donde compite con un monstruo como Paolo Guerrero. El joven de 20 años busca más minutos para luego dar el salto a Europa. Foto: AP | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Yeferson Soteldo, de Venezuela, fue la gran figura de Venezuela en ese mismo Sudamericano y por eso pasó al Huachipato de Chile desde el fútbol de su país. Aunque no ha jugado mucho, por una lesión, tiene un gran futuro por delante. Foto: AP | Univision 0 Compartir

Tuvo Jose Mourinho que maldecir en el vestuario todas las ocasiones desechadas por su equipo. El Manchester estuvo escaso de pegada; el Celta, de fútbol. Berizzo no modificó el dibujo durante el descanso.

El plan fue calcado al de la primera mitad: únicamente un comienzo esperanzador que fue menguando con el paso de los minutos. Poca amenaza: un cabezazo de Aspas (min. 51) y un peligroso tiro de Sisto que sacó Romero (min. 58).

Siguió sin poder combinar el Celta desde el centro. Vivió sin poder asociarse con el trío Sisto-Aspas-Guidetti. Otra vez el ritmo deseado por el Manchester, que mató el partido con un buen lanzamiento de falta de Rashford. Silenció Balaídos. Quedó en el ambiente la duda de si Sergio pudo haber protegido mejor la portería.



El gol de Rashford trabó el partido. Continuó el Manchester bien colocado. No perdió el control del encuentro, insulso por momentos. No tuvo el Celta capacidad para revolucionar el ritmo.

Le faltó velocidad en las bandas, desborde. Careció de lucidez, atascado. Apenas apareció Aspas, siempre determinante en el juego del equipo. Sólo tuvo un lanzamiento forzado tras varios pases con Wass y Jonny (min. 72). La única ocasión celeste desde el gol inglés.

El Manchester fue un muro defensivo. No necesito más en ataque. No hizo más daño, salvo un cañonazo de Lingard cuando se encontró una pelota muerta en el área (minuto 75). Tenía hecho el trabajo soñado por su entrenador: un sólido armazón que no vivió riesgos en defensa sufrió y que vuelve con un gol de ventaja hacia Inglaterra.