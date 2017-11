Lionel Messi recibió su cuarta Bota de Oro

"Siempre dije que los premios individuales vienen de la mano del colectivo. Es un premio de todos, sin ellos no hubiese hecho los goles que hice. Esto es algo de todo el grupo", destacó el punta.

El argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, recibió por cuarta vez en su carrera, la Bota de Oro como máximo goleador de las Ligas Europeas, y no se pronunció sobre su renovación azulgrana.

El delantero argentino del Barcelona, Leo Messi, aseguró que ha crecido como futbolista y que cada vez disfruta más como jugador, al recibir su cuarta Bota de Oro como mejor goleador de la temporada 2016/2017 en las ligas europeas.

"Si bien siempre dije que no me consideraba un delantero, tuve la suerte de ir haciendo gol y conseguir premios individuales, pero sí creo que he crecido, como crecí fuera del campo, también lo hice dentro", dijo Messi tras recibir el trofeo de manos de su compañero y amigo Luis Suárez, su predecesor en el palmarés del galardón.



"Fui mejorando y acumulando cosas a mi juego y cada día disfruto más de ser jugador", añadió el artillero argentino, que se llevó su cuarta bota dorada tras hacer 37 goles la pasada temporada con el Barcelona.

Messi iguala de esta manera a su gran rival portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, único jugador que tenía hasta ahora cuatro Botas de Oro.

El argentino, de 30 años, se alzó con el galardón tras superar la pasada temporada en la tabla de goleadores al holandés del Sporting de Portugal Bas Dost, segundo mejor artillero con 34 goles, al gabonés del Borussia Dortmund Pierre Emerick Aubameyang (31), al polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski (30) y a su compañero Luis Suárez (29).



El delantero azulgrana también ha empezado con fuerza la presente temporada, donde ya lidera la tabla de artilleros de la Liga española con 12 goles, lejos de los 9 del italiano del Valencia, Simone Zaza, segundo mejor goleador.

Messi, que recibió el galardón vestido con traje negro y corbata del mismo color, había recibido por última vez la Bota de Oro en la temporada 2012/2013 en la que marcó 46 goles.