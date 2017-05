Raúl Gudiño fue señalado por supuesto amaño de partidos en Portugal

Raúl Gudiño ha jugado con Selección Mexicana desde la categoría Sub 17. Mexsport

El portero mexicano Raúl Gudiño se encuentra en una situación complicada en Portugal, pues fue señalado por su extécnico, Norton de Matos, de tener actuaciones extrañas durante la temporada 2015-2016, tras la cual el equipo descendió de categoría.

La acusación de De Matos llegó a la directiva del club, pues su presidente, Filipe Silva, anunció que pedirán una investigación a las autoridades.

"Vamos a enviar esta entrevista con el fiscal para pedir su intervención, para mandar investigar esas afirmaciones (del entrenador). Porque si se dice que hubo corrupción, a través de uno de nuestros exporteros, Gudiño, entonces deben hablar con la persona que ha realizado esas declaraciones", expresó Silva al diario portugués Récord.



Gudiño fue cedido a la mitad de la temporada pasada al Madeira por parte del Porto, con la intención de tener minutos en la máxima categoría portuguesa, pues su equipo contaba desde entonces con Iker Casillas.

El mexicano fue subcampeón mundial Sub 17 en Emiratos Árabes Unidos 2013 y forma parte del Porto desde 2015. Su actuación con el Madeira lo convirtió en el segundo portero azteca que juega en el fútbol europeo, sólo después de Guillermo Ochoa.

"La Unión (Madeira) siempre ha pensado que es extraño, pero que no tenía pruebas. Me lastima que el entrenador no nos haya dicho nada en ese momento", agregó Silva.