Ricardo Peláez: "Si me hubiera tomado un café con Azcárraga seguría en América"

Aún con cierto dejo de nostalgia, Ricardo Peláez, expresidente deportivo del América, habló de su salida del club de Coapa y la atribuyó a la falta de comunicación que tuvo a últimas fechas con el dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean y aseguró que de haberse tomado un café con él seguiría en el club.

"Quizá la comunicación se fue desvirtuando y ya no hubo tanto contacto con el dueño. Estoy seguro que si hubiera tomado un café con él no pasa nada. Entiendo las ocupaciones que tiene, ya no tuvimos la comunicación este torneo. No lo pude hacer y decirle, pero estoy seguro que la comunicación siempre fue buena", mencionó en entrevista con el programa Adrenalina de Imagen Televisión el domingo por la noche.



El ahora exdirectivo que tuvo que corregirse en alguna oportunidad por incluirse todavía cuando hablaba de las Águilas, comentó que la determinación final la tomó luego de que no asistiría más a las juntas de consejo de fútbol de Grupo Televisa y tampoco podría saltar al campo con el equipo.

"Me dijeron que ya no me presentara a la reunión del consejo del próximo lunes y dije 'si ya no voy, ya no tengo nada que hacer aquí', subió un poco de tono la plática con Yon (de Luisa, vicepresidente de Televisa Deportes), pero de ahí en fuera no hay más que cosas buenas", explicó.

Lo que sí echó de menos el también exjugador del club fue la comunicación directa con Azcárraga.



"Ya no tuvimos las juntas de consejo tan frecuentes, siempre se respetó mi trabajo, pero nunca le pude decir al señor Azcárraga de frente como estaba todo. Siempre fue a través de alguien, estoy seguro que si me tomo un café con Emilio yo estaría aún ahí", expresó.

Finalmente, cuestionado sobre si en un momento dado en el futuro regresaría al club, Pelaez no dudó en dar una respuesta afirmativa.

"Sí, por supuesto (que regresaría), dejo la puerta abierta. Si no, lo que Dios me ponga en el camino", sentenció.

Hay que recordar que Ricardo Peláez expresó en la semana que terminó que dejaría al América al final de la campaña, cosa que no cayó muy bien en la institución y se tomó la decisión que saliera el viernes pasado.