Paco Jémez: "Equipos mexicanos podrían competir en España"

El estratega de Cruz Azul, Paco Jémez, destacó el nivel que tiene el fútbol mexicano y aseguró que no le pide nada a otras ligas de Europa, incluso señaló que algunos equipos de la Liga MX podrían competir en el balompié español.



“El fútbol mexicano es muy bueno, no es una liga menor, no es que no sea competitiva. Hay buenos entrenadores, buenos jugadores y buenos equipos. La liga mexicana tiene mucho por mejorar y cada vez se verá más vista en mundo, aquí hay equipos que podrían competir en la liga española con objetivos acorde al nivel que hay", afirmó el español en entrevista para Aragón Radio.



“El futbol mexicano es muy desconocido por ahora, pero el día que se dé a conocer y que se sepa vender se darán cuenta que la Liga MX está a la altura de muchas ligas europeas”, agregó.



Sobre el Cruz Azul afirmó que es un equipo grande como el América, pero que ya necesitan urgentemente un título.

“Es un club históricamente grande, que tiene 20 años sin ganar el título y que creo junto al América es el más seguido y popular de México, tiene una cantidad espectacular de gente que lo sigue. Es un club que tiene ansias de regresar a lo que era porque siempre está obligado a lo máximo”, dijo Jémez.

Por otra parte, Paco Jémez aún no sabe si se mantendrá en Cruz Azul la siguiente temporada y que por ahora está concentrado en meter a la Máquina a la liguilla para pelear por el campeonato.