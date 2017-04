Pachuca y Morelia dejan ir puntos importantes en el Hidalgo

Has Visto

Franco Jara intentó todo el encuentro pero los atacantes tuzos no estuvieron finos en la definición.

Franco Jara intentó todo el encuentro pero los atacantes tuzos no estuvieron finos en la definición. Univision

Las jugadas de mayor peligro fueron del Pachuca que dominó gran parte del encuentro pero no lograron definir.

Las jugadas de mayor peligro fueron del Pachuca que dominó gran parte del encuentro pero no lograron definir. Univision

Pachuca y Morelia no se hicieron daño en un partido disputado en el Estadio Hidalgo.

Pachuca y Morelia no se hicieron daño en un partido disputado en el Estadio Hidalgo. Univision

Monarcas Morelia rescató un empate sin goles en la casa de Pachuca que lo mantiene en el antepenúltimo lugar de la tabla porcentual.

El conjunto visitante fue peligroso desde el comienzo del encuentro y por poco se ponen adelante en el primer minuto del encuento, pero Raúl Rauidíaz desperdició un gol claro frente al arco del ‘Conejo’ Pérez.

Durante los primeros 25 minutos, Monarcas tuvo las mejores oportunidades ante un Pachuca que se veía sorprendido, sin embargo, a los 27’ los Tuzos casi anotan después de dos disparos que se estrellaron en poste tras remates de Jara y Gutiérrez.

A partir de los tiros a los postes los locales dominaron a los visitantes y generaron llegadas de peligro, pero no lograron batir a Felipe Rodríguez y se fueron al descanso sin goles.

Para la segunda parte Pachuca mantuvo su dominio sobre Monarcas Morelia, pero gracias a su portero no caía el gol de los Tuzos.

Los locales intentaron llegar por todos los lados, sin embargo, no tuvieron la idea ni la calma para derribar la defensiva de Morelia.

Por su parte, los visitantes tuvieron poco control de balón y sus llegadas al arco de Óscar Pérez eran escasas.

Al final ambos conjuntos no se hicieron daño y se fueron con un punto que no les sirve de mucho en sus aspiraciones de liguilla, y en la pelea por el no descenso en el caso de Monarcas.

Los Tuzos llegaron a 19 puntos, mientras que Morelia a 18 unidades y a 112 en la porcentual, uno más que Veracruz.



publicidad