Miguel Herrera encontró la pócima para que el ‘Científico del Gol’ renaciera en el América

El atacante colombiano arribó al club azulcrema en el 2014 luego de unas brillantes temporadas, desde el Apertura 2008 hasta el Clausura 2015, con Santos Laguna. Durante estos torneos anotó un total de 92 goles, razón suficiente para que el ‘Turco’ Mohamed, entrenador de aquel momento del América, lo fichara para tenerlo en el ‘Nido’ antes de finalizar el campeonato.

Pero el que se dijese ‘contratación bomba’ de ese cierre del año, tendría que pasar por una prueba de fuego, y no sería, de entrada, la esperanza que la afición azulcrema esperó con ansias.

En la era de Gustavo Matosas e Ignacio Ambriz, técnicos que le siguieron al ‘Turco’, ‘Quinterito’ luchó por ser titular sumando goles y asistencias. Y no lo hizo nada mal. La primera vez que se destacó fue en el partido de despedida de Cuauhtémoc Blanco en el estadio Azteca. Aquel encuentro de victoria 4-1 sobre Morelia, el colombiano anotó su primer doblete y puso pase gol.

Pero no fue suficiente. A pesar de ganar con el ‘Ame’, en menos de un año, dos copas de Liga de Campeones de la Concacaf, el volante no era imprescindible dentro del equipo. Podía ser titular o no. Destellaba en algunos partidos y se escondía en otros. Y se venía lo peor…

La tragedia inició cuando, al final del Apertura 2016, el club azulcrema anunció que el nacido en Tumaco, región ubicada al sur occidente de Colombia, se perdería el resto del torneo por una tromboflebitis en la pierna derecha. El atacante solo alcanzó a participar en los primeros siete partidos del torneo, con un total de 551 minutos jugados y dos goles marcados.



Días después a que Darwin se alejara de las canchas, llega a la dirección técnica de las Águilas el argentino Ricardo Antonio La Volpe, quien acompaña la recuperación del colombiano (mucho antes de lo previsto), pero no lo tiene en cuenta en el 11 titular durante la Liguilla y la final que pierden ante Tigres en el Volcán.

A pesar de esto, el ‘Chigüiro’ afronta con templanza y esperanza el hecho de salir vivo de una situación crítica en la que estuvo, durante un mes, tomando anticoagulantes.

Lo peor no fue su enfermedad: al finalizar el 2016, el América, tras no ganar nada, ni la Liga MX ni el Mundial de Clubes en Japón, lo colocó en la lista de transferibles. E iniciaron los rumores de que no tenía una buena relación con el ‘Bigotón’.

Después de un terrible Clausura 2017, en el que las Águilas pierde a último minuto su cupo a Liguilla, se intensifica la salida de Quintero rumbo a la MLS.

Pero apareció, tras la salida de La Volpe en mayo del 2017, un ‘Piojo’ que hizo renacer la habilidad y, sobre todo, la confianza en sí mismo, de ese Carlos Darwin Quintero que emergió como todo un crack del Deportes Tolima y la rompió con Santos Laguna. Sí: el estratega mexicano revivió al jugador descarado, al Messi de color, que desperdiga a cualquier rival que se le atraviesa por el camino.



Porque la confianza se genera, tal como lo demostró Herrera con el colombiano: equivocándose y volviéndole a dar la oportunidad. Así como sucedió en los cuartos de final de la Copa MX contra Querétaro, juego en el que Darwin desperdició dos penales.



Será entonces, en el juego de semifinales del torneo copero ante Monterrey, una nueva historia entre jugador y entrenador, además, el mejor momento que tiene ‘Quinterito’ para devolverle la pared con goles y talento a Miguel Herrera.