La WWE ya le prepara un cinturón de campeón a las Chivas

La celebración de las Chivas por su duodécimo campeonato del fútbol mexicano llegó hasta los rings de la lucha libre estadounidense.



La WWE, a través de su vicepresidente ejecutivo de talento, Triple H, felicitó a los rojiblancos este lunes tras vencer en la Final a los Tigres, y además dijo que les tienen "algo especial" para celebrar.



Congratulations @Chivas on winning the Mexican League…we've got something special to help you celebrate.

¡Enhorabuena amigos! https://t.co/JmbWJMTHXx