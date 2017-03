La Liga MX anunció los horarios de la fecha 10 del Clausura 2017

La Liga MX anunció los horarios en que se jugarán los partidos de la jornada 10 del Clausura 2017, suspendida por los árbitros ante el reclamo de las sanciones de Pablo Aguilar y Enrique Triverio.

Hace unos días se dieron a conocer las fechas en la que se celebrarán los duelos que serán del 11 al 13 de abril.



OFICIAL: un año de suspensión para Pablo Aguilar y Enrique Triverio por pedido de los árbitros /Univision Deportes Network / Televisa Deportes Network 0 Compartir

Así que la fecha tendrá tres juegos el martes 11 de abril, cinco el miércoles 12 y uno más el jueves 13.

Los duelos quedaron de la siguiente manera:

Martes 11 de abril a las 19:00 horas Jaguares vs. León en el Estadio Víctor Manuel Reyna.

Martes 11 de abril a los 21:00 horas Tigres vs. Chivas en el Estadio Universitario.

Martes 11 de abril a las 21:30 horas Veracruz vs. Puebla en el Luis ‘Pirata’ de la Fuente.

Miércoles 12 de abril a las 19:00 horas Querétaro vs. Tijuana en La Corregidora.

Miércoles 12 de abril a las 19:30 horas Santos vs. Rayados en el Corona TSM.

Miércoles 12 de abril a las 21:00 horas América vs. Necaxa en el Estadio Azteca.

Miércoles 12 de abril a las 21:06 horas Pachuca vs. Morelia en el Estadio Hidalgo.



publicidad



Miércoles 12 de abril a las 21:30 horas Atlas vs. Pumas en el Estadio Jalisco.

Jueves 13 de abril a las 21:00 horas Toluca vs. Cruz Azul en el Nemesio Diez.