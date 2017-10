“La culpa no es de los chicos, es mía”: Cristante

El técnico de Toluca, Hernán Cristante, una vez finalizado el partido expresó su enojo por la forma en la que se les escapó otro resultado. En conferencia de prensa, habló de lo que se vive internamente y de una situación a la cual no le encuentra una explicación lógica.



“Hay algo que nos está haciendo daño, no puedo sacarle más al equipo. Lo hablé la semana pasada con Francisco (Suinaga, presidente) y con Jaime (León, director deportivo) y me da la sensación que hasta ahí llegamos. No porque no pueda ganar los dos partidos y el equipo pueda entrar en la liguilla y pelear por un título. Sino porque sí hay variantes, sí se trabaja, y donde un equipo con muchas menos posibilidades, encuentra el resultado”, soltó de entrada.



El revés ante Morelia 1-0 en casa, fue otro balde de agua fría tras varios resultados negativos. “Hay algo que no le estoy sacando al equipo. No soy ajeno de lo que pasó en la cancha, entonces, el problema es mío”, asumió el DT.



“Yo no me frustro, ni por un poquito; me enojo. Siempre fui un tipo que me costaron más las cosas, tal vez que más que otros y tenía que hacer un esfuerzo. No me frustro nunca, tengo ganas de sacarle algo más”, replicó dejando claro que no se rinde.

Cristante habló de la parte moral y psicológica. Aseguró no cree sea un problema ya que trabajan con un psicólogo y un coatching, considera contar con el personal especializado y no tener un vacío en ese aspecto.



“Hay situaciones. Hay algo que no está tan cómodo en el equipo. Hoy llegamos al menos cinco veces y resolvimos mal. La culpa no es de los chicos, es mía”, volvió decir en la sala de prensa del Estadio Nemesio Diez.

Finalmente, no ocultó su sentir, luego de una nueva derrota en la Liga MX, venían de quedar eliminados en la Copa MX ante el Atlante.

“Hay bronca, enojo de parte mía, autocrítica, eso es lo que hay. Jamás me resigno y no es momento de hacerlo. Es una situación que parece un chiste, un mal chiste. El equipo juega bien, tienen la pelota, crea opciones, tiene variantes y genera variables, y así y todo no se da. Hay algo que está faltando”, concluyó.