Jugadores de Tigres vivieron una emotiva sesión de entrenamiento

Nahuel Guzmán y Damián Álvarez fueron los grandes protagonistas de una jornada cargada de energía, cantos y emotividad en la sesión de entrenamiento abierta al público de Tigres en el Estadio Universitario.



Más de 30 mil aficionados alentaron a Tigres en su último entrenamiento

“Atrevimiento, garra y el aliento de ustedes, vamos hasta el final, vamos Tigres”, las primeras palabras de Nahuel.







Los jugadores de Tigres expresaron la emoción vivida en la multitudinaria sesión a través de sus redes sociales.

El francés Andre-Pier Gignac compartió la emoción a través de su cuenta en Twitter en la que luego de la practica escribió: “Más de 30 mil incomparables en el entrenamiento de hoy!! Nunca viví esta experiencia!! Gracias y vamos con todo por este título! Lo merecemos #equipo #aficion #siemprejuntos”.





Por su parte, Nahuel Guzman posteó: “Otra demostración de Grandeza, Pasión y Alegría. "...ser #Tigre no es una moda...que somos diferentes, la gente no lo entiende...somos #incomparables no hay duda...#NoTratenDeEntenderlo #VamosTigres”.

Damián Álvarez no pudo contener las lágrimas por el momento vivido y no se aguantó para seguirlo disfrutando con sus seguidores en redes.



“#No esperaba vivir algo así. Todo siempre se acomoda de una u otra manera, como si hubiese pedido un deseo de un momento perfecto, un momento único y mágico entre ustedes y yo, jamás lo olvidaré!”, compartido en

la misma red social.

A solo horas del partido de vuelta de la final Tigres y Rayados definirán el campeón del Apertura 2017.