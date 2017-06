Jaguares quedó desafiliado; lo harán oficial en Draft de Ascenso MX

En una decisión histórica para el futbol mexicano, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol decidieron desafiliar al Club Chiapas FC luego de los adeudos que tiene tanto con los jugadores de su plantilla como con el Liverpool de Uruguay.

Luego de un día lleno de incertidumbre para la familia López Chargoy, dueña del Puebla y de Jaguares, la Liga MX hizo oficial la desafiliación del cuadro chiapaneco por lo que el Ascenso MX solo contará con 16 equipos en el siguiente semestre y se hará efectiva la fianza depositada para saldar los adeudos con los jugadores.



“Ya no existe, ya no. El equipo de 1ª A que descendió, que había hoy ya no existe. Esa franquicia queda en las arcas de la Femexfut a reserva de que alguien los compre”, declaró Gustavo Guzmán, presidente del Atlas.

Se espera que este jueves, previo al Draft de la Liga de Plata se haga oficial la desafiliación del cuadro chiapaneco.



Los fichajes que se confirmaron en el Draft de la Liga MX Carlos Emilio Orrantia llegó al América, cedido por el Santos dueño de su carta. 'El Tigre' Sepúlveda vuelve al equipo en el cual debutó en la Liga MX: Monarcas Morelia. Sin muchos minutos en León, donde estaba prestado, José Antonio Rodríguez pasa al Club Tijuana. El Necaxa intentará cubrir la baja de Edson Puch con el rojinegro Martín Barragán. Otro que vuelve a Monarcas Morelia es el campeón mundial Sub17 Carlos Guzmán. Guzmán jugaba en León, prestado por Xolos de Tijuana. Puebla inició algo tarde el anuncio de sus refuerzos: Moisés Muñoz defenderá su portería. El peruano Pedro Aquino del Sporting Cristal fue adquirido por Monterrey, que a su vez lo prestó a Lobos BUAP. Iván Piris es el nuevo defensa lateral del Club León. Además, los 'camoteros' se hicieron de los servicios de José Daniel Guerrero y del 'Puma' Pimentel. Jesús Alonso Escoboza también pasa de Jaguares hacia Puebla a préstamo. Luis Quiñones (y su hermano menor, Julián) llegaron en el combo-tigre a Lobos BUAP. El 'Avión' Néstor Calderón aterrizó en Ciudad Universitaria y se pondrá a las órdenes de 'Paco' Palencia en compra definitiva. Javier Cortés hizo las maletas rumbo a Torreón: fue comprado por Santos Laguna. El guardameta que salvó a Morelia, Sebastián Sosa, fue adquirido en compra definitiva por Monarcas, pues su carta pertenecía a Pachuca. A su vez, el moreliano Carlos Felipe Rodríguez fue prestado al León. Erbin Trejo, de buenas actuaciones en el Deportivo Toluca, llegó en compra definitiva a Gallos Blancos de Querétaro. Carlos Vargas, de 19 años, fue comprado a Tijuana por el América. Es un zaguero central que tiene toda la confianza de Miguel Herrera. Sin la confianza de Ricardo Ferretti, el peruano Luis Advíncula llega a Lobos BUAP en transferencia temporal. Un jugador muy criticado en el América, Osmar Mares, llegó cedido al Puerto Jarocho para jugar con los Tiburones Rojos. Santos Laguna oficializó el préstamo de Brian Lozano, propiedad del América, para el Apertura 2017. El uruguayo se encontraba en el Nacional de Montevideo. Lobos BUAP también oficializó el préstamo de Francisco Javier 'Mazatleco' Rodríguez, procedente de Cruz Azul. Veracruz se armó con los préstamos de Arturo 'Palmera' Rivas y Manuel Viniegra, ambos de Tigres. Miguel Herrera Equihua llega al León en una transacción temporal. El 'Quihuas' jugó cedido el torneo anterior en los Tiburones Rojos. Juan Pablo Carrizo, del Inter de Milán a Monterrey. Aaron Fernández, préstamo desde Tigres UANL al Necaxa. Jordan Silva, de Toluca a Cruz Azul. Stefan Medina, regresa a Monterrey tras préstamo en Pachuca. William Palacio, préstamo de Tigres UANL a Lobos BUAP. Christian Valdéz, préstamo de Club León a Veracruz. Guido Rodríguez, de los Xolos al América. Uvaldo Luna, fin de préstamo en Patriotas (Colombia). Préstamo de Tigres a Atlas. Yosgart Gutiérrez, renueva préstamo cn Necaxa desde Cruz Azul. Alfonso Tamay, de Tigres UANL a Lobos BUAP. Joffre Guerrón, de Cruz Azul a Pumas UNAM. Mauro Formica, de Cruz Azul a Pumas. Othoniel Arce, a préstamo desde Monterrey a Necaxa. Avilés Hurtado, de Xolos a Monterrey. Mauricio Cuero, de Santos Laguna a Xolos. Aldo Rocha, de Club León a Morelia. Emmanuel Hernández, fin de préstamo en Coras de Tepic. Préstamo de Chivas a Veracruz. Carlos Adrián Morales, préstamo de Morelia a Lobos BUAP. Cándido Ramírez, renueva préstamo desde Monterrey en Atlas. Óscar Pérez, renueva contrato con Pachuca. Cristian Pellerano, renueva préstamo con Veracruz desde el América. Miguel Ponce, préstamo desde Chivas a Necaxa. Kristian Álvarez, renueva préstamo desde Chivas con Veracruz. Edwin Cardona, a préstamo de Monterrey a Pachuca. Dieter Villapando, a préstamo de Pachuca a Necaxa. Roberto Alvarado, de Pachuca a Necaxa. Jorge Benítez, de Cruz Azul a Monterrey. Richard Ruiz, de Cruz Azul a Tiburones Rojos de Veracruz. Osvaldo Rodríguez, de Pachuca a Club León. Javier Güemez, del América al Querétaro. Mauro Lainez, de Pachuca a Club León. Edson Puch, de Necaxa a Pachuca. Milton Caraglio, de Xolos a Atlas. Javier Salas, compra definitiva de Atlas a Dorados. Daniel Álvarez, de Atlas a Necaxa. Richard Ruiz, renovación de préstamo de Atlas a Morelia. Enrique Pérez, renovación de préstamo de Atlas a Morelia. Luis Pérez, regresa a Necaxa tras su préstamo en Lobos BUAP

La página oficial de Jaguares cuyo dominio era www.chiapasfc.com ya no existe por lo que sería parte de la desaparición del recién descendido equipo del futbol mexicano.