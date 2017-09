Fueron suspendidos todos los partidos de los octavos de final de la Copa MX debido al terremoto que asoló México

Muchas cosas se llevó, lamentablemente, el fuerte sismo que sacudió a todo México y que registró 7,1 en la escala de Richter. Entre ellas, aunque una de las menos importantes, está el fútbol. Es que a raíz del terremoto fueron cancelados todos los partidos correspondientes a los octavos de final de la Copa MX, que se jugarán en una fecha a determinar.

El primero en suspenderse fue el Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Al que seguirían los demás encuentros.



América-Cruz Azul fue el primer juego de Copa MX cancelado a raíz del terremoto Univision 0 Compartir



El primer comunicado de la Femexfut, que establecía la cancelación del duelo entre las Águilas y la Máquina, decía:

“La LIGA MX / ASCENSO MX informa que ante los sucesos acontecidos el día de hoy, el partido entre el Club América y el Club Cruz Azul, correspondiente a los Octavos de Final de la COPA Corona MX, se reprogramará.

La fecha y horario para disputar dicho compromiso se informarán en los próximos días”, dice la nota.

Minutos después, el resto de los octavos de final de la Copa MX quedaba en suspenso con este otro mensaje ofiical:



"La LIGA MX / ASCENSO MX informa que ante los sucesos acontecidos el día de hoy, los compromisos correspondientes a Octavos de Final de la COPA Corona MX se reprogramarán.



publicidad

Las fechas y horarios se darán a conocer en los próximos días", dice el comunicado.



Escenarios deportivos de la ciudad de México pasarán revisión para confirmar su buen estado Univision Deportes Network 0 Compartir

Así estaba la fecha de octavos de final antes de la suspensión:

Martes:

Morelia vs. Tijuana

Monterrey vs. Leones Negros

América vs. Cruz Azul

Guadalajara vs. Atlas

Miércoles:

Pachuca vs. Zacatepec

Toluca vs. Atlante

León vs. Querétaro

Jueves:

Santos vs. Necaxa



Los derrumbes por el fuerte temblor en la Ciudad de México desde un dron Univision 0 Compartir

El temblor tuvo repercusión en varios estados de México. Puebla fue uno de los más afectados y el jugador de los Camoteros, Lucas Cavallini, se vio sorprendido en plena rueda de prensa.



Lucas Cavallini, sorprendido por el terremoto en Puebla en plena rueda de prensa Univision Deportes Network 0 Compartir



Inmediatamente, el mundo del fútbol se puso la playera de la solidaridad para colaborar, al menos con mensajes de aliento hacia los damnificados.



Desde el fútbol: mensajes de aliento para el pueblo mexicano tras el fuerte terremoto 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 0 Compartir 0 Compartir 0 Compartir



Jorge Vergara, el dueño de Chivas, dejó la pelota de lado y se puso al servicio del pueblo mexicano. “Nos tenemos que centrar más en ayudar que en el fútbol”, aseguró el mandamás del Guadalajara.



Jorge Vergara, sobre el terremoto: “Nos tenemos que centrar más en ayudar que en el fútbol” Univision Deportes Network 0 Compartir



Todavía se desconoce si se disputará la jornada 10 de la Liga MX o correrá la misma suerte que la Copa MX. Hasta el momento no se han informado de daños en los distintos estadios donde se jugarán los partidos, pero todo indica que también serían aplazados. Primero por precaución, como medida preventiva. Segundo para no desviar recursos y atención que podrían ser vitales en estos momentos de necesidad.