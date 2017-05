Ex arbitro de la Liga MX critica a los silbantes: "El Gafete-FIFA se ha malbaratado"

Lozano salió de la cancha lesionado y entre lágrimas y, a pesar de que ya se confirmó que no hay rotura, todavía no se sabe el parte médico oficial. Un jugador afectado y una decisión arbitral equivocada.

Lozano salió de la cancha lesionado y entre lágrimas y, a pesar de que ya se confirmó que no hay rotura, todavía no se sabe el parte médico oficial. Un jugador afectado y una decisión arbitral equivocada. Univision

Consciente de que importa más la calidad que cantidad, para el exsilbante internacional Felipe Ramos Rizo es una exageración de que existan 10 árbitros mexicanos con Gafete FIFA, cuando tal vez por cualidades solo lo deberían de tener la mitad.

“Totalmente (está malbaratado), hoy tenemos 10 árbitros internacionales, me quedaría con cinco porque no hay más, no tiene caso tener cantidad a tener calidad, son cosas totalmente diferentes”, subrayó.

Exhortó a que haya una capacitación a fondo para la mejora del arbitraje mexicano, “hoy lo que se necesita es que ese talento que sirve, tienen que capacitarlo bien y enseñarles a arbitrar, porque las reglas las aprendes, pero el problemas es cómo lo vas aplicar, cómo vas a manejar la presión dentro de la cancha, no es igual arbitrar en una cancha de División de Ascenso, que van dos o tres mil personas, a que te metas al estadio Azteca con 90 mil personas, a mí me tocó en Australia con 120 mil personas y salen y sientes que se te cae el mundo”.



El juez les dio la razón: fallos favorables del TAS El Tribunal de Arbitraje Deportivo fue establecido en 1984 por iniciativa del Comité OIímpico Internacional y la FIFA lo reconoce como árbitro independiente en disputas con sus afiliados. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir En 2006 el argentino Carlos Tévez fue vendido al West Ham por el Corinthians y por su agente, Kia Joraabchian (aparece en la foto). Boca Juniors pedía cuatro millones de la venta y recurrió al TAS, que le dio la razón al agente de Tévez. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir En 2008, el FC Barcelona recurrió al TAS para no tener que ceder a Messi a la selección argentina para los Olímpicos de Beijing (que no son torneo FIFA). El Barça ganó, pero Pep Guardiola habló con Messi y le permitió quedarse para ganar la medalla de oro. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gastón 'Gata' Fernández dejó a los Tigres de la Liga MX argumentando problemas personales en 2009. Tigres pidió su inhabilitación ante el TAS, pero en 2010 Fernández fue habilitado para jugar con Estudiantes. En 2012 el TAS inhabilitó por algunos meses al argentino. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir En 2010, Irlanda del Norte acusó ante el TAS a la República de Irlanda del Sur por 'robarse' jugadores norirlandeses. Sin embargo, Irlanda del Sur ganó, pues el TAS concluyó que los jugadores nacidos en la isla de Irlanda pueden escoger si juegan por la del Norte o la del Sur. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir En septiembre del 2016, la FIFA castigó al Real Madrid sin permitirle fichar en el 2017 por violar leyes sobre transferencias de jugadores menores de edad. Florentino Pérez apeló ante el TAS y le ganó a la FIFA. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Gibraltar (que es un territorio del Reino Unido localizado al sur de España) no era admitido por la FIFA para las eliminatorias de Rusia 2018. Fueron al TAS y este ordenó a la FIFA 'tramitar su afiliación cuanto antes'. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir De no creerse: cuando el Sporting de Portugal vendió al argentino Marcos Rojo por 20 millones de dólares al Manchester United en 2014, el grupo inversor Doyen (que tenía un porcentaje de la ficha de Rojo) demandó ante el TAS y logró un pago de más de 10 millones. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El futbolista macedonio Arijan Ademi logró que el TAS le redujera a la mitad una suspensión de cuatro años impuesta por la UEFA por dopaje positivo. Ademi convenció al TAS de que no lo había hecho intencionalmente. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A través del TAS, Boca Juniors obtuvo dos millones de dólares del Atlético Mineiro cuando el club brasileño dejó en libertad al defensor paraguayo Julio César Cáceres. Boca aún conservaba el 50% de los derechos de Cáceres cuando el Mineiro lo dejó libre. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir La selección de Albania ganó tres puntos en la mesa por un partido suspendido en Serbia rumbo a la Eurocopa 2016. Un 'drone' con una bandera albanesa desencadenó un zafarrancho y el TAS halló que la culpa fue de Serbia por no garantizar la seguridad. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Michel Platini logró mediante el TAS que la suspensión impuesta por la FIFA pasara de seis a cuatro años por actos no-éticos. Aún así, Platini renunció a la presidencia de la Uefa. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en No obstante, la suspensión de seis años impuesta por la FIFA contra el suizo Joseph Blatter fue ratificada por el TAS. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Con el mismo procedimiento usado por Gibraltar, la selección de Kosovo fue admitida como miembro de la FIFA a pesar de las quejas de Serbia (que no reconoce la independencia de Kosovo). Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir El fallo del TAS en la disputa Tigres-Alan Pulido favoreció a ambos bandos: concluyó que Pulido sí tenía contrato con Tigres en 2014, pero que quedó en libertad para fichar con Chivas en 2016. El arreglo acabó siendo económico. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Irregularidades administrativas forzaron una deducción de seis puntos al Cienciano de Perú, que al final del 2015 descendió a segunda división. El equipo recurrió al TAS y logró subir a primera división para el 2017. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir Enrique Triverio del Toluca y Pablo Aguilar del América lograron volver a sus castigos originales de ocho partidos sin jugar acudiendo al TAS. Foto: Getty Images. | Univision 0 Compartir

Indicó que hay árbitros para crear a futuro y figuras del arbitraje sí las hay, pero no las capacitan bien, hay gente que arbitra poco y de repente ya no lo ves, desaparecen, luego hay árbitros internacionales que portan el Gafete FIFA que no tiene por qué traerlo en ese momento. Hoy el gafete está devaluado”.

En entrevista con Notimex, Ramos Rizo lamentó que los jóvenes de hoy en día carezcan de un líder en el arbitraje mexicano, por lo que no hay a quien aprenderle, lo cual se debe a que la gente que dirige el arbitraje mexicano no está capacitada del todo.

“La primera causa del estancamiento del arbitraje mexicano es que lo dirigen gente que no sabe, la segunda no hay capacitación, creen que por unos videos de la FIFA, dar respuestas sí o no, A, B y C, creen que eso ya es tratar de hacer buenos árbitros”, apuntó.



'Tenderle la cama al DT': Cuando se duda del profesionalismo del jugador Con el León, Luis Fernando Tena relevó a Juan Antonio Pizzi a inicios del 2016. Calificó al equipo a la liguilla, pero al torneo siguiente se colapsó dramáticamente cayendo al último lugar de la tabla general. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Entonces llegó el argentino Javier Torrente, cuyo debut fue un espectacular triunfo 2-0 al América en el Azteca que provocó la caída de 'Nacho' Ámbriz. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Torrente enderezó la nave y metió a 'La Fiera' hasta semifinales del Apertura 2016, donde cayó con Tigres con polémico arbitraje. Sin embargo, en el Clausura 2017 el León es nuevamente último de la general. ¿Lo cesarán? Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Víctor Manuel Vucetich no solamente metió al Querétaro a su primera final de Liga MX en el Clausura 2015 (con Ronaldinho). También le dio a los Gallos su primer título: una Copa MX ante el Rebaño Sagrado. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Pero en las primeras cuatro jornadas de este torneo el Querétaro no había metido un solo gol. Fue cesado tras la derrota 1-0 en el Corregidora ante Chivas. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Jaime Lozano llegó para sentarse en el banquillo queretano tras fungir como entrenador de las inferiores. Con los emplumados sigue invicto: tres triunfos y un empate. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pablo Marini arrancó su era con Morelia con una victoria ante Xolos, que ahora son líderes generales. Pero la derrota 2-0 con América en el Morelos fue la gota que derramó el vaso. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Roberto Hernández primero fue anunciado como interino del Morelia y se quedará hasta el final del torneo. Ganó un duelo crucial en Chiapas, perdió con Toluca y rescató un gran punto de 'El Volcán'. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir A Ricardo Valiño en Puebla lo aguantaron hasta donde pudieron. Tras caer goleado 6-2 en Tijuana, siguió sin ganar y fue cesado en la jornada cuatro. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Pero con José Saturnino Cardozo el Puebla es un equipo distinto: rescató empates ante Atlas y América y registra dos triunfos consecutivos ante Jaguares y Toluca. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir En España con el Valencia, el italiano Cesare Prandelli tomó una papa muy caliente: el equipo estaba en puestos de descenso y la afición está peleada a muerte con el dueño, Peter Lim. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Prandelli fue incapaz de enderezar el rumbo. Le pidió a Lim el fichaje del delantero Simone Zaza y, como este no llegaba, renunció al Valencia en diciembre pasado. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin Prandelli, Lim fichó a Zaza. Se designó a Salvador González Marco, 'Voro', como técnico, y el conjunto valenciano ya salió de puestos de descenso: incluso le pegaron al Real Madrid en Mestalla. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Claudio Ranieri realizó la hazaña futbolística más grande de la década: sacó campeón al humilde Leicester City en la Premier League 2015-2016. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Sin embargo, menos de 9 meses después, el Leicester City se hallaba muy cerca de la zona de descenso. Y los dueños del club echaron al italiano ante la especulación de que los jugadores 'le tendieron la cama'. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin Ranieri, el Leicester City 'recobró la memoria' y venció 3-1 al Liverpool. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir Los que no perdieron la memoria fueron los hinchas del Leicester, quienes expresaron su agradecimiento con Claudio Ranieri en las tribunas del King Power Stadium durante la victoria ante el Liverpool. Foto: Agencia Mexsport y Getty Images. | Univision 0 Compartir

“Tampoco los jóvenes tienen arriba un líder a quien aprenderle, ese es otro problema, si me preguntas quién es el mejor árbitro de México, te diría que no hay, el arbitraje mundial está en crisis, lo vimos en la Champions, en el Real Madrid-Bayern Munich con tres goles en fuera de lugar”, acotó.

Consideró que en México a los silbantes ya se les olvidó lo fundamental, que es aplicar el reglamento, ahora sólo son cumplidores de órdenes y de sobrellevar el compromiso en turno.

“Se olvidó en el arbitraje mexicano es enseñarlos a arbitrar, hoy han creado robots a los que le dicen haz esto y arbitran en sacar los partidos y se han convertido en pita-faltas, algo que le falta al futbol mexicano y al arbitraje es capacitación, eso es básico”, expresó.



publicidad

Detalló que en su época para llegar a la Primera División era todo un proceso y tomar experiencia necesaria en las categorías inferiores, sin embargo, ahora hay a silbantes a los que apresuran en su preparación y por eso duran poco en la máxima categoría del balompié mexicano.

“Ven un árbitro en División de Ascenso más o menos y lo quieren ascender y cuando llegan a Primera División los tienen que regresar porque todavía no están preparados. Hoy subes a Primera División con 20, 25 partidos en División de Ascenso, cuando en mi época subíamos con 150, 200 partidos en Ascenso, ya la preparación es diferente”, detalló.

Insistió también que los árbitros deben acoplarse a lo solicitado y si es posible hasta el carácter cambian, “ellos hacen lo que les dicen, la forma en que están creando está equivocada y entonces el árbitro debe recurrir a su propia capacidad”.

Acotó que cuando hay un árbitro fuerte, les dicen que le bajen, “debes ser blandito y ahí es donde se acaba todo, al árbitro lo tienen que dejar ser como es, fuerte, enérgico, y esas cosas se han acabado. Hoy los árbitros deben buscar por sus propios medios para mejorar porque la instrucción en México está pérdida”.