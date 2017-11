Esto necesita Chivas para su 'milagro' en Liga MX

Chivas tiene una última esperanza de calificar a la Liga MX. En caso de no conseguirlo, sería un fracaso.

Chivas busca un milagro para calificar y defender el título, pero parece una misión muy poco probable, aunque no imposible.

El Rebaño Sagrado está situado en la décimo cuarta posición con 15 puntos. Lo primordial será que los rojiblancos ganen sus dos juegos restantes (vs. Atlas y vs. León). Después necesitarán de las combinaciones de seis equipos para calificar.



Cruz Azul (21 puntos) tendría que perder sus dos partidos restantes (vs. Morelia; y vs. Veracruz) de lo contrario, con un punto que consigan se esfuman totalmente las posibilidades de Chivas. La Máquina también se juega su boleto a la liguilla.

Atlas (20 puntos) no podrá conseguir más de un punto y eso deberá suceder ante Pachuca porque en la Jornada 16 visitarán a Chivas en un duelo que definirá mucho.

Mientras tanto, Pachuca y Tijuana (18 puntos) solo podrían conseguir una victoria, aunque si alguno de los dos hace 4 puntos o más, Chivas quedará fuera.

Por otra parte, Lobos BUAP no podría hacer más de 4 puntos. (vs. Monterrey y vs. Puebla).



Finalmente, el rival silencioso es Santos Laguna (16 puntos). Los Guerreros disputarán tres juegos, debido a que tienen uno pendiente ante Monterrey. (vs. Pumas y vs. América). Los laguneros solo podrían obtener 5 puntos de los 9 posibles.

El Rebaño Sagrado, de la mano de Matías Almeyda, aún tiene la esperanza de ganar algo este semestre, tras haber quedado fuera de la Copa MX y de esa forma evitar una catástrofe.