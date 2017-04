Empate a uno y Liguilla para Chivas, adiós para León

Guadalajara, MÉXICO.- Chivas y León empataron a un gol en un partido de ir y venir constante, y que le dio, finalmente, la clasificación a la Liguilla al Guadalajara y dejó a la orilla del camino a los Esmeraldas.

Ambos cuadros salieron por los tres puntos necesitados como estaban de unidades. Uno para clasificar y el otro para mantener sus posibilidades de Liguilla.



'Chofis' López se queda a centímetros de marcar un golazo, revienta el travesaño del León

La ida y vuelta se dio a lo largo de los 90 minutos e incluso sobre el tiempo ambos cuadros seguían corriendo y buscando el arco contrario.

Y no es que no tuvieran opciones de gol para que anotaran bien entrado el encuentro, se generaron en ambas porterías, aunque no siempre con claridad.



Alan Pulido se pierde una inmejorable y se la da a las manos Yarbrough

Pero la virtud en un duelo como el del sábado en la noche fue que ambos cuadros terminaron una gran parte de sus jugadas; fuera con remates desviados o al arco o con balones a las manos de los arqueros.

Chivas contó con las más claras y tuvo en Javier ‘Chofis’ López a su mejor hombre. El que tomó las decisiones, aunque no siempre las mejores y aunque esos sí siempre ofendiendo.



Carlos Fierro se lanza de tijera espectacularmente, su remate se va apenas desviado

Pero el partido se alargó y el gol tardó una eternidad en llegar, y sólo una jugada polémica logró abrir el marcador.

Edson Torres recibió un balón al filo del área de los Esmeraldas y Fernando Navarro se le barrió por detrás, pero no quedó claro si tocó o no al rival.



Penal Polémico sobre Edson Torres, ¿lo toca o no Fernando Navarro?

El árbitro marco penal y Oswaldo Alanís lo anotó a los 79 minutos.

Pero León debió jugarse la temporada en los últimos minutos y se lanzó al frente con entusiasmo.



Con sangre fría, Oswaldo Alanís marca de penal el 1-0 de Chivas sobre León

Mauro Boselli lo empató a los 84’ con un remate ‘chorreado’ imposible para Rodolfo Cota. Ya no hubo tiempo para más.

Con este resultado, Chivas clasificó a la Liguilla al alcanzar 26 unidades, mientras León llegó a 20 y quedó eliminado de la Fiesta Grande.