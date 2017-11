El ‘Tuca’ Ferretti llamó porquería a la pantalla del Estadio Jalisco

Al término del duelo entre el Atlas y Tigres, correspondiente a la fecha 8 del Apertura 2017 de la Liga MX, el técnico del conjunto felino, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, fue cuestionado respecto a la recién instalada pantalla circular en el Estadio Jalisco; su respuesta, como suele suceder, fue demasiado sincera y llamó porquería al ‘nuevo juguetito’ de los rojinegros.



“Para mí yo no la pondría. El Estadio Jalisco es demasiado bonito para tener esa porquería en medio. Por esta palabra ya me van a multar. Yo en lo personal, la verdad no la pondría. Tomaría el dinero y mejor pagaría a mis entrenadores de fuerzas básicas", declaró ‘El Tuca’ al final del encuentro.



