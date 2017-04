El Diablo viste a la moda (y es superlíder): 2-0 al Necaxa

El empate a unos del Guadalajara en Morelia y la derrota rayada ante el América puso servido el liderato del Clausura 2017 para el Deportivo Toluca, que recibía en el Nemesio Diez a un Necaxa en horas bajas.

Y es que la escuadra de Alfonso Sosa está irreconocible respecto de la que alcanzó las semifinales del torneo pasado. Barovero no parece Barovero, Iturra no parece Iturra y Puch no parece Puch. Los diablos les hicieron dos, pero pudieron ser más.



Desde el primer tiempo el Toluca debió manifestar su superioridad en el marcador, pero el poste le dijo que no. El colombiano Fernando Uribe entró solo a espaldas del zaguero Marcos González y definió al lado del ‘Trapito’ Barovero. La pelota estrelló en el palo y llegó mansa a los guantes del argentino.

El uno a cero choricero llegó hasta bien entrada la segunda mitad. Una combinación entre Rodrigo Salinas y Gabriel Hauche culminó en uno de esos famosos ‘buscapiés’ que el necaxista Chávez anidó en el fondo de su propia cabaña.



Los Diablos rompen el cero gracias a un autogol /Univision Deportes Network 0 Compartir

Entonces los hidrocálidos despertaron de su letargo. Comenzaron a tocar a la puerta de Alfredo Talavera y forzaron varias buenas intervenciones del portero seleccionado mexicano. El chileno Puch ya celebraba el empate cuando ‘El Tala’ rechazó magistralmente su intento.

El dos a cero llegó por conducto de Erbin Trejo, quien es el jugador comodín de Hernán Cristante en cualquier posición. Encima no se pone nervioso y tiene gol el mediocampista escarlata. Su disparo cruzado entró por ahí, donde los topos hacen su guarida.



Erbín Trejo sentencia el partido con un golazo /Univision Deportes Network 0 Compartir

La victoria mexiquense nos da un nuevo líder general: el Diablo que cumple 100 años y que está enfurecido por las bajas de Sambueza y Triverio.