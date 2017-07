Edwin Cardona se despidió de Rayados y omitió a Mohamed

Polémico y sin pelos en la lengua, Edwin Cardona usó sus redes sociales para despedirse definitivamente del Club Rayados de Monterrey. Paradójicamente, agradeció a hombres que ya no están en la institución.

El primero en ser mencionado fue el expresidente del cuadro regio Luis Miguel Salvador, quien recientemente fue reemplazado por Duilio Davino. El segundo fue el entrenador veracruzano Carlos Barra, ocupante del banquillo de Monterrey cuando Cardona llegó desde Medellín.



Cardona polémico: se quedó en la banca en el medio tiempo mientras todos estaban en el vestidor

También aprovechó para disculparse:

‘Aquellos que en algún momento herí les pido una disculpa, no quería irme de este gran club pero soy un trabajador que debe respetar las decisiones de mis superiores por lo que me despido no como un adiós sino como un hasta luego’.

Sobre su futuro lo cierto es que aún no hay nada oficial. La prensa argentina señala que Cardona fichará por Boca Juniors, donde militan los también colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Sebastián Pérez. Cardona ha declarado que su destino es Europa.

Cabe recordar que este futbolista fue negociado en el Draft de la Liga MX y su ficha estuvo traspasada a Pachuca. Él mismo ha señalado que está dispuesto a perder en lo económico con tal de negociar ofertas fuera de México.