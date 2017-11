Eduardo de la Torre continuará como director deportivo de Cruz Azul

Cruz Azul dará continuidad a Eduardo de la Torre como director deportivo, el ‘Yayo’ continuará en el cargo por al menos seis meses más para respaldar el proyecto que tenga el nuevo estratega cementero.



“Para mí es lo de menos una firma. Yo estoy trabajando, cuando hemos tenido las charlas con el presidente para planear la próxima temporada ha sido en esos términos. Estoy en el cargo, no lo he dejado por un día, salvo cuando tuve el problema de salud, pero estoy completo, estoy entero, no tengo ningún problema, sé que hay rumores, no sé de dónde han salido ni qué intereses hay, supongo que los hay, pero yo estoy muy tranquilo en Cruz Azul”, señaló de la Torre en conferencia de prensa.

Se especula que en los próximos días pueda hacerse oficial la llegada de Pedro Caixinha como el nuevo responsable de la dirección técnica de ‘La Máquina’.