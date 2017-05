De lengua se comió un taco: Corona se quedará en Cruz Azul

Hace seis meses después de los papelones que Cruz Azul vivió en el pasado Apertura 2016, José de Jesús Corona, sin que nadie lo señalara con el dedo, aceptó que si la Máquina volvía a pasar un trago tan amargo como el de aquella ocasión, preferiría hacerse a un lado y dejar la institución celeste.

“Uno tiene que analizar y realmente si hay la posibilidad de quedarme me quedaría, pero como una decisión individual de saber que si se vuelve a hacer este tipo de papelón en la temporada, por iniciativa propia yo dejaría mi lugar a algún otro”, señaló el arquero.



Para el presente torneo, Cruz Azul no solo volvió a realizar un papelón, sino que lo hizo aún más grande. Difícil aceptarlo, pero muy cierto de respaldarlo.

Y no. Corona no se irá de Cruz Azul. No importa lo que vivió, el arquero celeste no dejará La Noria, o al menos, él pretende no hacerlo; en equipos como la Máquina, hasta el último hay que esperar.



“Yo me quiero quedar, eso lo dije tras una gran decepción, pero ya hice un análisis de mi trabajo y estoy firme en el equipo y si me permiten quedar me quedaré, tengo contrato por un año más”.

La realidad es que el hecho de ver a José de Jesús Corona en el Cruz Azul es lo más sensato que podría suceder. Si bien el nivel de Chuy ha decrecido en los últimos torneos, sigue siendo el jugador más constante y de lo más desequilibrante que ha tenido el club en los últimos torneos.



Cruz Azul podría salir al mercado en busca de otro arquero, aunque difícilmente algo que pueda mejorar lo que Corona da.