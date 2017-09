Carlos Salom tras el sismo: "Me arrepiento de haber venido a México"

Carlos Salom, delantero del equipo de Puebla, consideró que fue una mala decisión ir a jugar a la Liga MX luego del fuerte sismo que sacudió el centro de México.



“Yo siempre quise venir jugar a México y no se me daba. Y recordaba que mi esposa me decía que quizás no se daba por algo. Ahora que vine forcé todo para poder venir y ahora pasó esto (el terremoto) me arrepiento. Por ahora voy a cumplir el contrato y ya después veremos, pero no sé si voy a seguir otro año acá", dijo el jugador palestino al medio chileno CDF.





El atacante también contó de cómo vivió el momento justo cuando la tiembla comenzó a cimbrarse.

"Estábamos terminando de entrenar cuando empezó el terremoto y tuvimos que evacuar el estadio y quedarnos en el estacionamiento hasta que pasara, pero la verdad es que fueron minutos intensos, afirmó Carlos Salom.