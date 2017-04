Capítulo 3.- Con ‘Juanga’ y la Liga MX, México se manifiesta en Estados Unidos

‘Me irritan sus lentejuelas no por jotas sino por nacas’, escribió un columnista mexicano sobre su rechazo a los atuendos y canciones de Juan Gabriel. Muy en contraste, y en su obituario impreso, el semanario británico The Economist publicó que el finado músico ‘contaba con un don de por vida para olfatear las preocupaciones de los mexicanos comunes y corrientes’.

El columnista aquel arrancó su alegato contra ‘Juanga’ intentando encasillarlo en distintos géneros musicales para acabar descalificándolo basado en sus meros gustos personales. La publicación en inglés fue ciertamente menos pretenciosa, pero más acertada, al simplemente describirlo como ‘el más grande cantante de música popular de México’.



Fans honran a Juan Gabriel fuera de Bellas Artes Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir Foto: Francisco Cañedo | Uforia Music 0 Compartir

Que se sepa, Juan Gabriel en vida no fue seguidor de la Liga MX. Ni del América ni de las Chivas. Mas junto con la Liga MX sus canciones comparten esa misma cualidad para acercase a los mexicanos comunes y corrientes. Para estar con ellos un día sí y el otro también. Algunos quizás seguirán al Real Madrid o al Barcelona, seguirán a la Premier League o a los partidos del Mundial (incluso después de la fase de cuartos de final), pero los millones y millones de mexicanos comunes y corrientes no pueden vivir de día sin su liga, como no pueden vivir de noche sin escuchar a su ‘Divo de Juárez’.

Los primeros álbums de aquel llegaron después de 1971 mientras que la profesionalización de aquella no ocurriría sino tras 1943, años cuando los mexicanos comunes y corrientes vivían predominantemente en México. Sin embargo, con el correr del siglo 20 y el inicio del 21, la migración mexicana hacia el norte se masificó y aquel músico y aquella liga fueron llevadas con ellos en la maleta del otro lado del Río Bravo.



publicidad

En Oklahoma, Louisville, Minneapolis, Omaha, Chicago, Houston, o en cualquier otra ciudad estadounidense donde haya presencia mexicana, se ven los juegos de la Liga MX y se escuchan las rolas de Juan Gabriel. Porque el fútbol mexicano y la música mexicana tienden ese puente cultural entre aquellos que, hallándose en México, probablemente ni se dirían hola ni adiós; pero que, hallándose en Estados Unidos, se reunirán para ver el clásico o ir al baile.



Parácuaro declara el 7 de enero como Día de Juan Gabriel /Univision 0 Compartir

Si la Liga MX, en términos de popularidad en Estados Unidos, es capaz de enviar a la Premier al segundo lugar en cuanto a torneos de fútbol por televisión, entonces no sorprende que Juan Gabriel y su legado hayan obligado al The Economist a dedicarle un obituario a plana completa y al expresidente Obama a expresar su pésame mediante el conducto oficial. El ‘MX’ de la Liga MX es el título de ‘el más grande cantante de la música popular de México’ que los ingleses usaron para ‘Juanga’.

Es a partir de la simple mención a lo mexicano que México dice presente en Estados Unidos. No a partir de etiquetas ofensivas que las personas mexicanas puedan usar para dividirse a sí mismas entre ‘jotas o nacas’. Y, por supuesto, para manifestar a México en 'el otro lado' no hay nada mejor que la Liga MX y que la herencia dejada para todos nosotros por el 'one and only' Juan Gabriel.



publicidad

@CesarKickoff