Boletos agotados y fuertes medidas de seguridad para jornada de campeones

Todo está listo para la fiesta que se vivirá este domingo en el StubHub Center de Carson, California donde se dará el silbatazo inicial para la siguiente temporada de la Liga MX y qué mejor que hacerlo conociendo a los dos mejores equipos del año tanto en la Copa MX como de la Liga.

América y Gallos Blancos lucharán por alzarse como los mejores del torneo alterno a la Liga Mx, mientras que Chivas y Tigres se volverán a enfrentar aunque ahora por la supremacía del futbol mexicano en la temporada anterior.



Los boletos para la doble cartelera están agotados desde hace varios días por lo que los accesos estarán severamente resguardados por los elementos de seguridad que se darán cita desde temprana hora a las inmediaciones del estadio californiano.



Ellos son los protagonistas de la gala Balón de Oro de la Liga MX

Todo comenzará a las 9am P.T. con la apertura de los estacionamientos, mientras que las puertas del estadio se abrirán a la 1pm P.T. para disfrutar del primer partido entre América y Gallos Blancos que comenzará a las 2:30pm. P.T.

Al termino de ese encuentro los aficionados podrán disfrutar de la Viewing Party en la que se transmitirá el duelo entre México y Curazao por la Copa Oro 2017 para luego seguir con el gran platillo de la noche entre Chivas y Tigres a las 7:45pm P.T. que entregará al mejor del año.



Las fuertes medidas de seguridad incluirán ‘clear bag policy’ para la revisión de cada una de las bolsas que lleven los aficionados con boletos, situación que podría provocar largas filas y por lo cual se recomienda a la gente llegar con mucho tiempo de anticipación.

Las bolsas permitidas son:

- Bolsas de plástico o de vinil transparentes que no excedan 12”x 6” x 12”

- Bolsa ziploc

- Las bolsas pequeñas del tamaño similar a una mano con o sin correa solo podrán ingresar dentro de las bolsas arriba mencionadas.

No existirá venta de boletos en el estadio previo a los partidos por lo que se recomienda a los aficionados no acercarse al inmueble si no tienen boleto para accede a la doble cartelera.