Ángel Zaldívar está prácticamente recuperado de su lesión

Cancún, Quintana Roo - Ángel Zaldívar, delantero de Chivas, se recupera con paso firme de su tobillo izquierdo y espera estar muy pronto al cien por ciento.

“Todos estamos muy contentos porque se cumplió la meta que anhelábamos, no fue un torneo fácil, a mí me tocaron momentos difíciles, pero todos nos apoyamos siempre desde donde estamos y eso hace un grupo muy fuerte; en lo personal he venido de menos a más en mi proceso de recuperación, me siento bien, trabajando a la par de mis compañeros a buen ritmo para estar pronto al 100 por ciento”, aseguró Zaldívar al sitio oficial de Guadalajara.



El atacante se lastimó en la final de la Copa MX que el Rebaño le ganó a Morelia y desde entonces trabaja en su recuperación. Incluso quedó fuera del Tri que disputará la próxima Copa Oro en Julio.

Pero Zaldívar, que está con el resto del conjunto de la Perla de Occidente en su pretemporada en Cancún, no mira para atrás y más bien piensa en lo que viene.

“Este es el inicio en busca de conseguir más cosas, Chivas alcanzó las metas más grandes y ahí nos queremos mantener, sabemos que no será fácil, pero trabajamos a tope para continuar por ese camino ganador, estamos muy motivados y con la mentalidad de seguir triunfando, ahora toca arropar a muchos jóvenes e impulsarlos a estar conectados con lo que buscamos”, mencionó.