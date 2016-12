Ángel Reyna: "Veracruz es la mejor decisión que pude tomar"

El atacante Ángel Reyna, fichaje estelar de Veracruz para el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, se dijo comprometido en aportar lo necesario para alejar a su nuevo equipo de la zona de descenso.

"Veracruz es la mejor decisión que pude tomar en este momento, porque tengo personas que me van a apoyar siempre como es el 'Maestro' Carlos Reinoso que aparte de que lo admiro y lo respeto, siempre me ha apoyado, el señor Fidel Kuri y todos los colaboradores de este club", expresó.

Sobre el cuerpo técnico, dijo que “son gente que conozco de toda la vida. No hay duda, entre ellos y entre mi persona, sabemos a lo que nos dedicamos y lo que tenemos que hacer, que es levantar el equipo, sacarlo de esta zona y tengo mucha confianza pero sobre todo mucha fe en que se van a hacer las cosas bien".



Tiene ganas de revancha y está a la disposición de sacar esto adelante, de responder a la confianza del estratega chileno Carlos Reinoso, eso sí sin perder el piso y trabajando al parejo de sus compañeros.

"Es una meta importante, como todas las que me pongo en mi carrera, como todas las que me pongo día a día, no hay más que venir a sumar, a revitalizar el equipo, a sacarlo de la zona en la que está y ahora con el gran equipo que se ha formado, con el gran grupo que hay, se pueden hacer grandes cosas, sin quitar los pies de la tierra pero se pueden hacer grandes cosas", confió.

Reconoció que "estoy muy contento porque es muy buen equipo, está para pelearle a cual sea, hay que ser honestos y muy realistas, creo que el equipo, es de los mejores que ha formado Veracruz y hay que demostrarlo en la cancha que es lo importante".



A la afición jarocha, le pidió respaldar al club en este certamen que se aproxima, pues todos van de la mano en busca de los objetivos, el principal alejarse del tema porcentual y después pelear por meterse a la Liguilla y ahí adentro ya se pensará en el título.

"Que se vengan a sumar con nosotros, porque el tema importante es quien suma y no quien resta, lo importante es sumar, afición, todos los que estamos aquí dentro, para salvar este equipo y hacer cosas más importantes", agregó.

"Les fue muy bien el año pasado con una copa, pero eso no acaba ahí, ahora el equipo está metido en una zona de descenso que hay que pensar en sobrevivir a eso y ya después se pensará en otra copa, un campeonato de Liga, lo que venga es bueno pero vamos a dedicarnos primero a sumar y sacarnos la espina con este equipo", apuntó.