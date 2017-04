Aficionado lleva playera del Cruz Azul al Papa Francisco para que el club pierda la mala suerte

¡ESTA VA POR TÍ MI CRUZ AZUL! Traje mi camisa al vaticano, la metí a la Catedral de San Pedro y después en la Capilla Sixtina. Le pedí al Papa Francisco como pambolero que es, que nos quite la malaria. El Cielo sigue siendo azul. Agotando las posibilidades, a lo que he llegado por cantar esa novena en el Ángel de la Independencia. #AzulEsTodo #CruzAzul #LaMaquina #Roma #Vaticano #Papa #PapaFrancisco #CapillaSixtina #Rome #Italia #Futbol #LaNovena

