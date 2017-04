A Marcelo Gallardo le gustaría seguir los pasos de Matías Almeyda en la Liga MX

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, confesó que le gustaría seguir su carrera como entrenador en el fútbol mexicano en caso de que reciba una oferta de algún equipo de la Liga MX, torneo del cual es gran seguidor.



“Me gusta mirar el fútbol y el fútbol mexicano lo tengo muy bien considerado. Me gusta su propuesta y su visión en cuanto a la valentía hacia el ataque. Es una liga que me agrada y ¿por qué no? en algún momento me gustaría trabajar en México”, señaló el argentino en entrevista para ESPN.



El ‘Muñeco’ Gallardo también habló del quien fue su compañero en River Plate, Matías Almeyda y dijo sentirse contento con el presente que vive el ‘Pelado’ con las Chivas.

"Hemos sido compañeros durante muchos años con el 'Pelado' y sé que le va muy bien. Me pone contento que a colegas y excompañeros les vaya bien. Para el futbol argentino es importante que salgan y tengan una imagen buena”, mencionó Marcelo Gallardo.