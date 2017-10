Las Tuzas derribaron el vuelo invicto de América en Liga MX Femenil

Después de casi un mes sin fútbol, el Estadio Azteca volvió abrir sus puertas para el duelo entre América y Pachuca por la Jornada 11 de la Liga MX Femenil, duelo que las visitantes se llevaron por 4-3.

Las gradas del Azteca se poblaron de personas de todas las edades, desde bebés hasta adultos mayores, lo que generó un ambiente muy familiar a lo largo del cotejo.

Todavía la gente no se acomodaba en sus lugares, cuando América se puso al frente en el marcador por medio de Daniela Espinoza. El júbilo se desató y las personas que aún no ingresaban corrieron hacia las gradas para no perderse más goles.

En el transcurso del partido, tanto los seguidores de América como los del Pachuca no dejaban de alentar a la suyas con porras. Cada jugada era aplaudida por los presentes y como en todos los partidos de futbol, las protestas no se hacían esperar contra las marcaciones arbitrales.

Pachuca encontró el empate con un golazo desde fuera del área de Diana García y provocó que la porra visitante festejará detrás de la portería sur.

Entonces apareció el "Vamos América" para apoyar a las locales y el grito de "Tuzas, Tuzas" por parte de los visitantes, pero lo mejor de todo fue que en ningún momento apareció ese grito hacía a la porteras que le ha dado un dolor de cabeza al balompié mexicano.



Poco antes de finalizar la primera parte, las Águilas marcaron el segundo con otro golazo por parte de Diana Fierro para que se fueran al descanso con la victoria parcial.

En la segunda mitad, América volvió a tomar la iniciativa del encuentro, pero fueron las Tuzas quienes marcaron dos goles por medio de Esbeydi Salazar para darle la vuelta al marcador ante una afición azulcrema que no daba crédito.

De repente, parte del estadio Azteca enmudeció con el cuarto gol de Pachuca que hizo vibrar a la grada visitante gracias a Berenice Muñoz.

Los últimos minutos del encuentro la Águilas buscaron el empate con el apoyo de su gente y en el tiempo de compensación la goleadora Dayana Cazares convirtió el 3-4, pero ya no les alcanzó.

Con esa derrota América femenil perdió el invicto y el liderato de la presente temporada.