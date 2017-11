Las posibilidades de la liguilla: Cruz Azul, estaría cada vez más cerca de calificar...

Este fin de semana puede ser determinante de cara a la liguilla de la Liga MX. En caso de que Lobos BUAP (vs Monterrey) y Pachuca (vs Querétaro) no ganen esta tarde en sus respectivos duelos, quedarían eliminados.

Si esto sucede, las posibilidades se ampliarían significativamente para Necaxa, Cruz Azul, Toluca, Atlas y Santos, ya que serían los cinco equipos involucrados en la búsqueda de obtener tres boletos para la "fiesta grande".





América jugará contra Puebla este sábado en la noche y Necaxa lo hará el domingo ante Tigres. Son dos equipos que dependen de sí mismos y en caso de ganar, asegurarían su pase a la liguilla. En este caso, Cruz Azul, Toluca, Atlas y Santos pelearían por dos boletos.

Sin embargo, la jornada dominical podría ser aún más decisiva. Si los Guerreros no vencen en su partido a Pumas en Ciudad Universitaria, todo quedaría entre tres equipos: Cruz Azul, Toluca y Atlas. Estas tres escuadras quedarían en solitario por la disputa en la última fecha para definir a los últimos dos integrantes de la liguilla.





Estos son todos los ingredientes que envuelven a un sábado futbolero que ya huele a liguilla. Las posibilidades se minimizan para algunos clubes y no habrá mañana en caso de no obtener tres puntos esta jornada.