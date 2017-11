Las insólitas cábalas de Ricardo Gareca para ganarle a Nueva Zelanda

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, comenzó a cumplir sus cábalas para poder alcanzar el resultado favorable que coloque al combinado que dirige en la Copa del Mundo.

Perú empató sin goles, en el partido de ida de la repesca a Rusia 2018, frente a Nueva Zelanda.



El argentino tiene entre sus rituales, tocarle el vestido de novia y fotografiarse con una pareja de recién casados, antes de cada partido.

Apenas al llegar hotel de concentración, el sábado en la noche, Gareca coincidió con una pareja que reunía las características para su peculiar cábala.

“Me abrazó. Estaba solo en el ascensor y solo quería una foto. Yo no sabía de su cábala”, dijo la recién casada, Delia Laymito.



No es la única

Para el DT, fotografiarse no es lo único que debe cumplir antes del juego. De hecho, hay otras situaciones que no solo tiene que ver con él, sino que también involucran al grupo de jugadores.

El color verde está prohibido para el estratega argentino. Las razones pasan por la derrota que sufrió Argentina ante Camerún en Italia 90, y su mal paso por el Palmeiras de Brasil.



Las canciones de Marc Anthony no se deben escuchar, eran frecuentes en el Independiente de Santa Fe de Colombia, en 2006 y le traen recuerdos poco gratos.

El ‘Tigre’ Gareca espera lograr el pase al Mundial de Rusia 2018, cuando el miércoles enfrenten en Lima a Nueva Zelanda en el partido de vuelta del repechaje.