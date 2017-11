La Real Sociedad comienza a dejar a Vela en el olvido

El mexicano no aparecerá en el once inicial de los los ‘Txuri Urdin’ en el compromiso que sostendrán frente al Vardar de Macedonia.

La Real Sociedad comienza a hacerse a la idea de que no contará para el próximo año con los servicios de Carlos Vela, quien jugará en Los Ángeles, por lo que verlo en el once inicial es cada vez más complicado. El mexicano no iniciará en el cotejo del conjunto español ante el Vardar de Macedonia.



El conjunto de San Sebastián marcha en el segundo lugar de su grupo en la Europa League y es la cuarta ocasión en la que Vela no aparece entre los once iniciales que participan en la Europa League. La última pasión en la que el cancunense fue titular en la competencia europea fue el pasado 14 de septiembre en el triunfo por 4-0 sobre el Rosenborg.



La falta de continuidad de Vela será uno de los problemas que enfrentará e Tri de Juan Carlos Osorio, situación parecida a lo que acontece con los hermanos Dos Santos, quienes militan en el LA Galaxy de la MLS. México sostendrá sus próximos compromisos en Europa, midiéndose a Bélgica y a Polonia.