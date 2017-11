Zidane sobre el VAR: "Le quitará espontaneidad al fútbol"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró a favor de la entrada del videoarbitraje (VAR) en el fútbol español, tras lo ocurrido en Mestalla en el gol no concedido a Leo Messi para el Barcelona, aunque aseguró que "quitará espontaneidad al fútbol".

"Está prevista su entrada y el fútbol español decide cuándo. Todos sabemos que la tecnología cambia y va a ser un sistema para mejorar el fútbol, pero nosotros no decidimos, es el fútbol español el que lo hace", aseguró en rueda de prensa un Zidane que no quiso entrar en polémicas.



"No voy a entrar porque lo que buscamos aquí siempre es polémica y yo no la quiero, me interesa mi equipo. Hay mucha gente que su trabajo es hablar de eso, no es el mío. Como entrenador, gente de fútbol, como un apasionado quiero que el fútbol mejore, sin duda, pero el resto no es asunto mío".

Para Zidane la entrada del VAR es necesaria para la evolución del fútbol, aunque se mostró romántico con ciertos aspectos que piensa se perderán.

"Se pierde algo seguramente. Conseguiremos algo por un lado, pero lo perderemos por otros aspectos del fútbol. Es inevitable. Es cierto que vamos hacia algo mas tecnológico y habrá menos problemas, de ahí la idea de implantar el videoarbitraje, pero por otro lado nos quitará un poco la espontaneidad del fútbol", sentenció.



