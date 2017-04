Zidane responde a Piqué: "El Real Madrid es un club muy grande y serio"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, intentó esquivar las preguntas sobre las declaraciones de Gerard Piqué cuestionando los valores del conjunto madridista, y se limitó a decir que su club es "muy grande y serio".

No quiso Zidane alimentar un debate que comenzó Piqué y que ha secundado el Barcelona con declaraciones respaldando el mensaje de su jugador desde la directiva y el entrenador Luis Enrique Martínez. Pero el técnico madridista dejó un mensaje de defensa al Real Madrid.

"A mí me da igual lo que digan, es solo para dar que hablar pero me da igual porque lo que me interesa es solo lo que podemos hacer en el campo, lo que transmitimos. Sabemos la imagen que tenemos y nadie la va a discutir. Este club es muy grande y con todo lo que pueden hablar no lo van a cambiar", aseguró.



Aunque la intención de Zidane era hablar solo del Alavés. "Pienso solo en el partido de mañana porque solo nos interesa eso, no entrar en nada de lo que digan". El técnico madridista acabó dejando algún mensaje ante la insistencia en las preguntas.

"No voy a entrar en eso porque ellos hablan y yo solo voy a decir una cosa. Cada uno puede opinar y la única cosa que puedo decir es que el Real Madrid es un club muy grande y serio. Con dos palabras acabo el tema", sentenció.