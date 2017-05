Luis Suárez: "Ver la Champions por la tele duele"

En una entrevista con El Periódico de Catalunya, Luis Suárez se sinceró acerca de la temporada del Barcelona.

"Duele. Ver las semifinales por la tele duele, sinceramente", reconoció el delantero uruguayo acerca de la última fase de la UEFA Champions League. "Por la calidad que tenemos, desde el portero hasta el último suplente, por lo que somos como equipo y lo que hemos logrado hasta ahora".

Barcelona quedo eliminado de la Champions en los cuartos de final por la Juventus que ahora se encuentra sembrado en la final, donde enfrentará al Real Madrid.



"Con nombres y con un partido bueno ya no alcanza. Regalamos minutos en Turín y lo pagamos muy caro", reconoce Suárez. "Hay que hacer borrón y cuenta nueva. Aunque nos duela. El año que viene debemos aplicarnos en no regalar ni un minuto en ningún partido”.

La autocrítica grupal no solo la hace en cuanto la competencia europea, sino que también la fija sobre la doméstica. Actualmente el Barça es líder de La Liga con los mismos puntos que el Real Madrid, pero con un partido menos.



“Son cosas que debemos aprender para el futuro. Somos conscientes de que hemos regalado muchos puntos”, confiesa.

Además, el ariete uruguayo entró en el plano personal. Su relación con los otros dos referentes de la plantilla toma protagonismo en la entrevista.

“Es un tipo divertido que disfruta de la vida y ha aprendido a disfrutar con cabeza", comenta acerca de Neymar, quien recientemente tuvo diferencias con el asistente técnico Juan Carlos Unzué. "Es muy buen compañero que se preocupa por el estado de uno, la familia del otro, de muchas cosas que no se ven”.



Sobre Lionel Messi, Suárez se desplega en elogios.

"Yo veo a Leo como un compañero de equipo, no como al Messi que ve el resto del mundo", relata. "Conviviendo con él, he visto que es muy difícil ser Messi y hay que entenderle y comprenderle. Por lo que me ha demostrado dentro y fuera del campo, es admirable”.

Barcelona visitará a Las Palmas este domingo, buscando afianzar su liderato en La Liga y esperando que el Madrid ceda puntos ante el Sevilla en casa.