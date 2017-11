Andrés Guardado hizo un golazo, en ‘loco’ empate del Betis ante el Girona

Betis empató a dos tantos ante el Girona en un duelo, ‘loco’ y plagado de emociones en los instantes finales, correspondiente a la fecha 13 de la LFP.

El duelo fue muy trabado en el mediocampo y careció de opciones de gol por una buena parte del juego, sin embargo, a los 45’ llegó el primer tanto gracias a Cristian Portu.

El 1-0 se mantuvo por un largo periodo con algunas opciones por ambas partes. Pero a los 85’ llegaría un tiro directo por parte de Andrés Guardado que pondría el 1-1. Parecía que el duelo terminaría en igualdad a un gol, pero aún faltarían más emociones, nuevamente Cristian Portu aparecería para marcar su segundo tanto.



Las caras tristes aparecieron en el estadio Benito Villamarín, parecía una derrota cantada pero los verdes no bajaron los brazos, siguieron luchando y encontraron su recompensa a los 95 minutos por medio de un jugador de Cristian Tello.

El empate le permite al Betis colocarse con 18 unidades en el octavo puesto de la tabla general, mientras que el Girona estará en el décimo sitio con un punto menos.



Al término del encuentro Andrés Guardado expresó sobre su gol: “Tuvimos las mejores oportunidades para marcar, nos costó un poco, pero hay que seguir, el fútbol es de rachas. No me vale de mucho, me hubiera gustado marcar en el primer tiempo y ponernos al frente en el marcador, siempre me viene bien marcar pero hay que ganar”.

El próximo compromiso del Betis será ante Cádiz el próximo 30 de noviembre.